Comisia Europeană a aprobat planul ANSVSA pentru reluarea exporturilor de ovine și caprine. Care sunt următorii pași

Comisia Europeană a aprobat planul propus de România pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine. Sursa foto: Agerpres

Planul de Acțiune al Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine a fost aprobat de Comisia Europeană (CE), astfel încât exporturile de carcase și produse vor fi protejate de schema diferențiată de vaccinare, conform Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă al instituției, transmis vineri Agerpres, soluția aprobată protejează și nu afectează în niciun fel exporturile de carcase și produse din lapte, datorită aplicării schemei complete de imunizare exclusiv în cele două județe din Dobrogea.

Mai mult decât atât, concomitent cu aprobarea planului, ANSVSA a securizat șase piețe terțe de export în condiții de vaccinare în schemă completă, prin semnarea de tratate internaționale cu Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. În paralel, alte șapte acorduri similare se află în curs de negociere avansată, garantând un spectru larg de debușee comerciale imediat ce noul statut epidemiologic devine activ.

Documentul strategic elaborat de către experții Autorității din România a fost aprobat, fără modificări, de către toți cei 27 de reprezentanți ai statelor-membre ale Uniunii Europene (UE), în Comitetul de specialitate din cadrul CE.

Reprezentanții ANSVSA subliniază că aprobarea acestui plan reprezintă un pas important pentru reluarea exporturilor de ovine și caprine din România și deschide calea către reevaluarea statutului epidemiologic la nivel național.

Astfel, reluarea livrărilor intra-comunitare și către țări terțe va fi realizată conform următorului calendar structural: adoptarea unei noi decizii oficiale de către Comisia Europeană; activarea acordurilor comerciale cu statele non-UE; demararea efectivă a campaniei naționale de vaccinare – implementarea imunizării în teren, operațiune susținută direct de Executivul european, care pune la dispoziția României, cu titlu gratuit, un contingent de 1,3 milioane de doze de vaccin.

Strategia națională de vaccinare validată de către CE va fi aplicată diferențiat, în funcție de nivelul de risc epidemiologic regional.

În acest sens, pentru zona de risc maxim (Județele Tulcea și Constanța) se va aplica schema completă de imunizare prin administrarea concomitentă a vaccinurilor împotriva Pestei Micilor Rumegătoare (PMR) și a Variolei Ovine și Caprine (VOC). Din această zonă logistică specială, exportul se va realiza exclusiv către statele terțe care acceptă în mod expres importul de pe teritorii unde se practică vaccinarea.

De asemenea, în cazul restului teritoriului național, Planul prevede exclusiv vaccinarea împotriva Variolei Ovine și Caprine (VOC). 'Această abordare nuanțată menține restul țării cu statutul oficial de "liber de PMR'" protejând acordurile comerciale tradiționale și livrările de animale din zonele neafectate', menționează ANSVSA.

Instituția reiterează faptul că toate cele 1,3 milioane de doze de vaccin obținute de la forul european vor fi administrate în totalitate gratuit, fără a genera nicio cheltuială pentru crescătorii de animale. Totodată, mecanismele de compensare guvernamentală justă rămân pe deplin active pentru a sprijini fermierii afectați direct de focare în procesul de repopulare a exploatațiilor.

"Până la publicarea noii decizii europene și începerea oficială a vaccinării, structurile teritoriale (DSVSA), în strânsă colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, vor intensifica controalele rutiere și în exploatații. ANSVSA avertizează ferm că mișcările clandestine de animale și comerțul ilegal subminează direct eforturile tehnice și diplomatice și pot bloca sau amâna adoptarea noii decizii de către Comisia Europeană.

Având în vedere identificarea unor dezinformări recurente în spațiul public, experții ANSVA recomandă ca informarea pe acest subiect să fie făcută din surse oficiale și verificate", se arată în comunicat.

Datele oficiale relevă că, în anul 2026, numărul de ovine sacrificate până în acest moment, cu respectarea totală a normelor naționale și europene și pentru protejarea împotriva răspândirii PMR și VOC, este de aproximativ 19.000, ceea ce reprezintă 0,13% din numărul total estimat de capete de la nivel național.

O altă precizare importantă din partea ANSVSA este că Planul de acțiune aprobat, în data de 17 septembrie 2026, de către Comisia Europeană, nu afectează în niciun fel exportul de carcase, lapte sau produse din lapte din România.

Oierii au protestat marți în Piața Victoriei, principalele nemulțumiri fiind legate de gestionarea focarelor pestă sau variolă ovină și măsurile care duc la sacrificarea animalelor, dar și de interzicerea exporturilor la oi și capre din cauza pestei micilor rumegătoare.