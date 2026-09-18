Trump recunoaște că nu știe cum să procedeze în Iran. "Să-i rad de pe fața pământului sau nu? Totul e posibil". Ce urmează în noiembrie

Donald Trump spune că nu s-a decis încă dacă să anihileze sau nu regimul din Iran. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump se apropie de un moment decisiv în războiul cu Iranul și încă nu știe dacă va relua sau nu atacurile masive, pentru a încerca să lichideze conflictului și să răstoarne regimul teocratic, scrie Agerpres, care citează, vineri, agenția EFE.

"Trebuie să iau o decizie importantă. Vreau să intru și să-i anihilez (pe liderii regimului iranian) sau nu? Este o decizie importantă. Cu mine, orice se poate întâmpla", a spus joi Trump, într-un interviu acordat publicației americane Axios.

EFE notează că Trump a mai lansat în trecut amenințări similare. De această dată, comentariile sale vin înainte de o întâlnire programată pentru marțea viitoare cu liderii a șase țări din Golf - Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain, Kuweit și Oman - în marja Adunării Generale a ONU de la New York.

Întâlnirea ar putea defini următoarea fază a războiului: dacă Trump dorește într-adevăr să reia operațiunile de luptă pe scară largă, el va avea nevoie de sprijinul aliaților săi regionali, subliniază Axios.

Războiul s-a blocat într-o situație "nesustenabilă" pentru SUA

Trump a declarat în mai multe rânduri că războiul se va încheia în curând. Sunt însă oficiali americani care avertizează că acest conflict s-a blocat într-o situație nesustenabilă - nici război, nici pace - și care estimează că președintele american ar putea relua operațiunile de luptă majore după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, programate pentru 3 noiembrie, dacă până atunci nu se ajunge la un acord.

În declarațiile pentru Axios, Trump a precizat clar că dorește să folosească întâlnirea de marți cu aliații din Orientul Mijlociu pentru a auzi direct opiniile acestora cu privire la următorii pași în conflict.

"Vreau să știu unde se află și cum se descurcă. I-am protejat mult", a punctat Trump, refuzând să clarifice dacă va lua o decizie înainte sau după alegerile "midterm" din SUA.

Trump a amânat, luna trecută, reluarea luptelor în Iran, la cererea Arabiei Saudite și Qatarului

La începutul lunii august, Trump a amânat reluarea operațiunilor de luptă pe scară largă, după ce Arabia Saudită și Qatarul și-au exprimat temerea că Iranul va bombarda, drept represalii, instalațiile petroliere și de gaze din zonă, așa cum a mai făcut-o în perioada "activă", din primăvară, a confruntării.

De atunci, Trump a adoptat o abordare mai discretă: a suspendat negocierile cu Iranul, a lansat o nouă rundă de sancțiuni economice, a menținut blocada navală a porturilor iraniene și a concentrat activitatea militară americană pe redeschiderea Strâmtorii Ormuz și pe creșterea fluxului de petrol către piața energetică globală.

Potrivit Axios, forțele armate americane au contribuit semnificativ la creșterea tranzitului petrolierelor și al navelor care transportă gaz prin strâmtoare. Cu toate acestea, tranzitul rămâne sub cel de dinainte de război, iar prețurile la țiței sunt în continuare ridicate.

Surse: Trump trebuie să se decidă în curând asupra următorilor pași în Iran

Oficialii americani consultați de Axios au indicat că Trump trebuie să se decidă în curând asupra următorilor pași, în parte pentru că armata americană nu își poate menține poziția actuală prea mult timp. "La un moment dat, trebuie să hotărăști care este obiectivul final", a declarat unul dintre oficiali pentru Axios.

La rândul său, liderul de la Washington a declarat publicației americane că este "foarte mulțumit" de faptul că blocada navală a împiedicat Iranul să își exporte petrolul. "Nicio navă nu a ajuns în Iran (pentru a încărca petrol) de când am început. Au încercat, iar noi le-am aruncat în aer", a declarat el.

Președintele american a mai spus că Iranul este în contact direct cu Statele Unite și a insistat că iranienii rămân interesați să ajungă la un acord.