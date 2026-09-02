Donald Trump spune că SUA „controlează Strâmtoarea Ormuz” și că ea ar trebui redenumită „Strâmtoarea Trump”

5 minute de citit Publicat la 19:26 02 Sep 2026 Modificat la 19:26 02 Sep 2026

Președintele SUA, Donald Trump, a susținut, miercuri, în condițiile unei escaladări puternice a războiului din Iran și a prăbușirii negocierilor, că armata americană are „controlul asupra Strâmtorii Ormuz” și că ar vrea să-i schimbe numele acesteia în „Strâmtoarea Trump”. Declarația de pe Truth Social vine în aceeași zi în care Iranul i-a acuzat pe americani că au comis o crimă de război după ce un atac cu rachete a făcut mai multe victime colaterale la o nuntă dintr-un oraș iranian de coastă.

Războiul din Iran a fost escaladat intens de ambele părți, în ultimele zile, după un schimb dur de focuri la începutul săptămânii și în weekend.

Armata SUA a lovit pentru prima dată petroliere iraniene, ca răspuns la atacurile Iranului asupra navelor comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz. Noua politică „tanc (petrolier) pentru tanc” a fost aprobată de președintele american, Donald Trump, pentru a descuraja Iranul să obstrucționeze navigația în strâmtoare, a informat Axios, anterior.

Până acum armata americană se limita doar la navele care încercau să încalce blocada navală instituită de marina SUA.

În cadrul unui atac de amploare lansat de americani pe 1 septembrie, două petroliere iraniene au fost lovite de drone. Navele erau ancorate în largul coastelor iraniene, la nord de linia de blocadă navală.

Oficialili americani citați de Axios au precizat că în jur de 100 de ținte au fost lovite de armata SUA în atacurile recente asupra Iranului.

Trupele SUA au mai lovit sisteme de apărare antiaeriană iraniene ale Gardienilor Revoluției, sistemele radar, lansatoarele de rachete de antinavă și drone de atac, echipamentele miniere și centre de comunicații.

Iranul a atacat, la rândul său, baze militare americane din Irak și Iordania, potrivit presei de stat iraniene și Forțelor Armate Iordaniene.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a transmis că atacurile americane asupra Iranului au fost lansate în urma unor „atacuri recente” atribuite IRGC împotriva navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz.

Un oficial al administrației SUA a precizat că în jur de 40 de nave, care transportau milioane de barili de țiței, au reușit să tranziteze marți Strâmtoarea Ormuz. Forțele SUA au interceptat cu succes mai multe rachete antinavă și drone pe care iranienii le-au lansat asupra navelor, fără ca vreuna să reușească să lovească vreo navă.

Atacul de miercuri

Iranul a acuzat Statele Unite de comiterea unei crime de război după ce explozia unei rachete a ucis cel puțin patru persoane și a rănit alte 68 care participau la o nuntă într-o locuință privată dintr-un oraș de coastă din sudul țării. Noul schimb de lovituri a alimentat temerile privind o reluare mai amplă a ostilităților în Orient, relatează The Guardian.

Presa iraniană a relatat că ceremonia de nuntă avea loc marți seară într-o casă din orașul Kuhestak, provincia Hormozgan, când o rachetă americană a lovit zona, iar schijele și resturile produse de explozie au ucis și rănit mai multe persoane. Printre cei morți se numără Amir-Ali Karimi, în vârstă de patru ani, și Mohammad Mollahi, de 16 ani.

„Este ceva îngrozitor. Sunt extrem de îngrijorat și tulburat de ceea ce s-a întâmplat, profund tulburat”, a declarat Ali Mollahi, tatăl miresei, pentru presa locală.

O înregistrare realizată după atac arată decorațiuni și panglici colorate de nuntă împrăștiate pe jos, precum și pantofi abandonați în graba oamenilor de a fugi.

„Oameni fără scrupule, ați atacat casele oamenilor și le-ați transformat nunta într-o înmormântare”, spune un bărbat care filmează urmările atacului, într-o înregistrare distribuită de agenția Fars.

Ahmad Nafisi, adjunct al guvernatorului provinciei, a declarat că echipele de intervenție au ajuns imediat la fața locului și i-au transportat pe răniți la spitale.

Un purtător de cuvânt al ministerului iranian de externe a numit atacul american o „crimă de război” și a spus că Iranul „va răspunde cu fermitate acestor crime barbare”.

Principalul negociator iranian, Mohammad Baqer Ghalibaf, a spus că atacul a ucis familii cu copii și a numit Statele Unite „Marele Satan”.

„Dacă o putere se comportă ca Satana, își alege țintele ca Satana și ucide ca Satana, atunci este Satana. Iar dacă protejează un Satan mai mic care face același lucru? Atunci este Marele Satan”, a scris Ghalibaf într-un mesaj pe Twitter.

Atacurile americane au urmat bombardamentelor de duminică, care au pus capăt unui armistițiu fragil ce durase o lună și par să indice începutul unui nou ciclu de escaladare. CENTCOM a transmis că loviturile din timpul nopții au vizat obiective militare iraniene, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană, radare și mijloace navale.

Iranul a răspuns lansând drone și rachete asupra unor baze americane din Orientul Mijlociu, inclusiv în Bahrain, Kuweit și Emiratele Arabe Unite. Purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, locotenent-colonelul Ebrahim Zolfaghari, a promis represalii „mai grele, mai ample, mai zdrobitoare și mai devastatoare”.

Dezastru după atacul american

Imaginile realizate după atac arată un acoperiș prăbușit, ferestre spulberate și solul acoperit de moloz, precum și ziduri ciuruite de ceea ce par a fi urme provocate de schije. Imagini de la un spital din apropiere arată femei îmbrăcate în ținute de nuntă privind cum copiii răniți primesc îngrijiri medicale.

„Când am ajuns acolo, a avut loc o explozie. A fost foarte puternică. Cărămizi, pietre și bucăți de ciment m-au lovit în față și în cap, iar mulți alții au fost răniți”, a declarat pentru agenția Fars, apropiată statului iranian, un copil rănit la nuntă.

O femeie ale cărei mâini erau decorate cu henna pentru nuntă a publicat după atac o înregistrare pe Instagram, spunând: „Încă îmi tremură mâinile și picioarele”.

Purtătorul de cuvânt al CENTCOM, Tim Hawkins, a declarat că Statele Unite cunosc informațiile privind victimele civile, dar că „armata americană nu atacă niciodată în mod deliberat civili, spre deosebire de IRGC”.

În februarie, un atac asupra unei școli primare a ucis cel puțin 156 de persoane, dintre care peste 120 de copii. Investigații independente au concluzionat că lovitura a fost cel mai probabil efectuată de SUA cu ajutorul inteligenței artificiale, deși guvernul american a declarat că incidentul rămâne în curs de investigare.

Presa de stat iraniană a publicat imagini cu fragmente recuperate de la locul atacului de marți, care par să arate componente interne ale unor muniții americane.

Trevor Ball, analist independent în domeniul armamentului, a identificat unele dintre fragmente ca provenind de la o rachetă Standoff Land Attack Missile-Expanded Response (SLAM-ER), produsă de compania americană Boeing. SLAM-ER este o rachetă ghidată prin GPS, cu o greutate de aproximativ 680 de kilograme, despre care Boeing afirmă că este „extrem de precisă”.

Nu era clar dacă locuința în care avea loc nunta a fost lovită direct sau dacă o rachetă a căzut în apropiere, iar schijele și epava au lovit casa și persoanele aflate în interior.

Imagini surprinse de camere de supraveghere arată cel puțin șase lovituri în zonă într-un interval de un minut. Un alt atac pare să fi lovit un turn de comunicații aflat la aproximativ 150 de metri de locuință.

Autoritățile au declarat că mai multe „turnuri și obiective de telecomunicații și internet au fost, de asemenea, grav avariate în ultimele atacuri”.

Statele Unite au atacat infrastructura de comunicații și radarele de-a lungul coastei iraniene în încercarea de a opri blocada impusă de Iran în Strâmtoarea Ormuz.