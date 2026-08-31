Prima escaladare a războiului după o lună. Iranul a trimis rachete spre baze americane, SUA a atacat lansatoare iraniene de rachete

Iranul a trimis rachete spre baze americane, SUA a atacat lansatoare iraniene de rachete. FOTO: X CENTCOM

Iranul și Statele Unite s-au atacat reciproc pentru prima dată în mai bine de o lună, în noaptea de duminică spre luni, într-un schimb de lovituri care riscă să reaprindă conflictul devastator dintre cele două țări, după câteva săptămâni de relativă acalmie militară, scrie CNN

Iranul a lansat rachete asupra unor obiective militare americane din Iordania, ca represalii la un atac american asupra unor lansatoare iraniene de rachete. Statele Unite au susținut că acestea se pregăteau să lanseze mine maritime în Strâmtoarea Ormuz, principala rută pentru transportul maritim care a devenit epicentrul tensiunilor regionale și al eforturilor diplomatice.

?CLAIM: Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) claimed in a recent statement that strikes by U.S. forces to prevent the IRGC from placing mines in the Strait of Hormuz were an “act of aggression.” This claim is absolutely FALSE.



✅FACT: U.S. forces took limited,… pic.twitter.com/XLx8xNTHto — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 31, 2026

La șase luni de la izbucnirea conflictului, cele două țări se înfruntă pentru controlul asupra acestei căi maritime esențiale pentru aprovizionarea energetică mondială. Teheranul susține că are dreptul de a controla strâmtoarea și a efectuat în mod repetat atacuri asupra navelor, în timp ce Statele Unite încearcă să mențină traficul maritim deschis, escortând navele și instituind o blocadă militară a porturilor iraniene.

According to U.S. Central Command (CENTCOM), since the resumption of the blockade of vessels traveling to and from Iran, 83 vessels have been redirected, 3 subjected to disabling fire to ensure compliance, and 2 have been boarded. pic.twitter.com/bnDRAQstq7 — OSINTdefender (@sentdefender) August 30, 2026

Schimbul de atacuri a avut loc la doar câteva zile după ce președintele Donald Trump a declarat că Strâmtoarea Ormuz a fost eliberată de mine și reprezintă o abatere de la recenta strategie a Washingtonului, care s-a concentrat mai mult pe creșterea presiunii economice asupra Iranului decât pe acțiuni militare.

Atacul american de duminică a vizat două lansatoare iraniene de rachete de pe insula Larak, după ce forțele americane au observat că militarii iranieni se pregăteau să lanseze rachete cu mine maritime în strâmtoare, a declarat căpitanul Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA (CENTCOM).

U.S. Sailors conduct night flight operations aboard USS George Washington (CVN 73) as the ship sails in regional waters supporting operations in the Middle East. pic.twitter.com/C7Iqpe0acn — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 30, 2026

Armata americană a întreprins o "acțiune limitată și precisă" împotriva "forțelor iraniene responsabile de amplasarea minelor, care reprezentau o amenințare iminentă" în această importantă cale maritimă, a transmis ulterior CENTCOM într-o postare pe X.

"Iranul a creat amenințarea, iar armata americană a eliminat-o pentru a proteja navigatorii civili, transportul comercial și libera circulație a comerțului mondial", a precizat CENTCOM.

Locuitorii au declarat că au auzit o explozie în apropierea insulei Larak, o mică suprafață de uscat aflată în largul coastelor orașului Bandar Abbas, în sudul Iranului. Presa de stat a relatat că în urma atacului au existat victime atât în rândul forțelor iraniene, cât și al civililor.

Gărzile Revoluționare Islamice ale Iranului (IRGC) au calificat atacul american drept "o greșeală strategică și mortală" a administrației Trump și au amenințat cu represalii, potrivit unui comunicat transmis de postul public iranian IRIB. Ulterior, IRGC a anunțat că a lansat atacuri cu rachete și drone asupra a două baze aeriene americane din Iordania.

Forțele armate ale Iordaniei au anunțat luni că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat și distrus opt rachete care au pătruns în spațiul aerian al țării. Armata iordaniană a precizat că proiectilele au fost neutralizate înainte de a putea reprezenta o amenințare pentru populația civilă sau pentru infrastructură, potrivit agenției de presă de stat Petra.

CENTCOM a finalizat săptămâna trecută operațiunea de îndepărtare a minelor marine de pe rutele internaționale de navigație din strâmtoare, potrivit administrației Trump. "Iranul a fost informat că orice navă sau ambarcațiune care va amplasa noi mine va fi imediat și sistematic distrusă", a declarat Trump marțea trecută.

"Forțele americane monitorizează îndeaproape zona și rămân pregătite să protejeze libera circulație a comerțului prin această cale maritimă esențială", a declarat un oficial american.

La jumătate de an de la începutul războiului, negocierile dintre cele două țări au intrat în impas, iar Casa Albă a declarat joi că nu se desfășoară în prezent discuții între Washington și Teheran. Iranul și Omanul continuă însă negocierile privind un posibil acord menit să permită reluarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Mediatorii regionali, inclusiv Qatarul, au susținut negocierile, în timp ce oficialii iranieni au legat în mod repetat viitorul navigației prin strâmtoare de discuțiile mai ample cu Washingtonul și de evoluțiile în materie de securitate regională.

Atacul de duminică a reprezentat prima lovitură americană asupra Iranului după 29 iulie, când SUA au încheiat o "serie masivă de atacuri", ca răspuns la o tentativă de atac asupra pozițiilor militare americane cu o zi înainte.

În ultimele săptămâni, Trump s-a concentrat pe creșterea presiunii economice asupra Iranului, în detrimentul acțiunilor militare, susținând săptămâna trecută că forța financiară a Statelor Unite va conduce țara "către o victorie foarte mare". Departamentul Trezoreriei SUA a amenințat cu noi sancțiuni dure împotriva țărilor care refuză să își reducă legăturile economice cu Iranul, calificând măsurile drept un "D-Day economic".

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat duminică pentru Reuters că departamentul este probabil să anunțe săptămânal noi sancțiuni economice secundare împotriva Iranului, vizând inițial sectorul bancar. "Veți vedea mult mai multe astfel de măsuri în fiecare săptămână”, a declarat Bessent înaintea unei reuniuni a miniștrilor de Finanțe și oficialilor financiari din statele membre ale Grupului celor 20. „Începem cu băncile și le transmitem că nu este în regulă să dețină bani iranieni și să ajute regimul."

Prețurile petrolului au crescut duminică după ce Statele Unite au lansat atacurile asupra Iranului. Brent, referința internațională, s-a apreciat cu 2,8%, până la 90,57 dolari pe baril, în timp ce petrolul american a urcat cu 2,7%, până la 85,64 dolari pe baril