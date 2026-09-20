Exit poll: AfD câştigă al doilea scrutin regional din Germania. Partidul lui Merz, cel mai slab scor de după Al Doilea Război Mondial

Enrico Schult le vorbește susţinătorilor AfD, în timp ce pe un monitor este surprins cancelarul german Friedrich Merz. sursa foto: Getty

Extrema dreaptă din Germania a câştigat duminică, potrivit sondajelor la ieşirea de la urne, al doilea scrutin regional consecutiv, de această dată în landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, din nord-estul ţării. Cel mai probabil, formaţiunea va fi însă împiedicată să ajungă la guvernare de rezultatul solid, de pe locul al doilea, al social-democraţilor de centru-stânga, scrie Politico.

Deşi sondajele difuzate de postul public ARD indicau un scor de 37% pentru AfD – chiar înaintea SPD, cu 35,5% -, social-democraţii ar urma să aibă suficient sprijin pentru a forma o coaliţie şi a bloca astfel accesul AfD la conducerea landului.

Scrutinul este urmărit îndeaproape după ce AfD a obţinut o victorie istorică într-un alt land din est – Saxonia-Anhalt – în urmă cu două săptămâni.

Alegerile din Mecklenburg-Pomerania Inferioară reprezintă, totodată, un test important pentru cancelarul de centru-dreapta Friedrich Merz, în condiţiile în care se vehiculează tot mai insistent că unii din interiorul partidului ar putea încerca să îl înlocuiască, dacă formaţiunea se prăbuşeşte din nou la un scrutin regional.

CDU, partidul său, a obţinut doar 5,5% în Mecklenburg-Pomerania Inferioară - cel mai slab rezultat al formaţiunii la orice scrutin regional sau naţional de la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial încoace.

„Nu putem cosmetiza rezultatele din Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Este un dezastru. CDU a luptat din greu, dar, până la urmă, a fost strivită în confruntarea tot mai acută dintre SPD şi AfD”, a declarat Merz după publicarea sondajelor la ieşirea de la urne.

La Berlin, Die Linke (Stânga) se îndreaptă spre locul întâi, cu 24,5%, potrivit sondajului ARD la ieşirea de la urne, înaintea CDU a lui Merz, care obţine 20% şi care deţine în prezent Primăria capitalei.