O grenadă din Al Doilea Război Mondial a fost descoperită într-un sat din Harghita, în timpul lucrărilor la o fântănă

La faţa locului s-a deplasat echipa pirotehnică / Sursa foto: Hepta

O grenadă de mână ofensivă, provenită cel mai probabil din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, a fost descoperită, duminică, în satul Imper, comuna Plăieşii de Jos, în timpul unor săpături pentru o fântână, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Harghita, notează Agerpres.

Potrivit sursei citate, un cetăţean a solicitat sprijin prin numărul de urgenţă 112 după ce a găsit posibilul element de muniţie.

La faţa locului s-a deplasat echipa pirotehnică din cadrul ISU Harghita, iar în urma verificărilor efectuate specialiştii au stabilit că este vorba despre o grenadă de mână ofensivă, provenită, cel mai probabil, din perioada celui de-al Doilea Război Mondial.

Pirotehnicienii au cercetat zona, fără a fi identificate alte elemente de muniţie. Grenada a fost ridicată, transportată şi depozitată în condiţii de siguranţă, urmând să fie distrusă ulterior, în cadrul unei misiuni specifice.

ISU Harghita le recomandă cetăţenilor ca, în cazul descoperirii unor elemente de muniţie neexplodate, să nu le atingă, nu le lovească şi să nu încerce să le mute sau să le demonteze.

Cei care se confruntă cu astfel de situaţii trebuie să se îndepărteze de zona respectivă şi să apeleze imediat numărul 112.