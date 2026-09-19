La Cluj-Napoca au fost amenajate 43 de căsuţe pentru pisici comunitare. "Nu le putem lua pe toate acasă, dar facem un mic acasă afară"

La Cluj-Napoca au fost amenajate 43 de căsuţe pentru pisici comunitare. Sursa foto: Emil Boc

Primăria din Cluj-Napoca a anunţat că a amenajat 43 de căsuţe pentru pisicile comunitare din oraş, iar construcţiile din lemn au fost plasate în diferite zone. Instituţia a precizat că va continua cu acest proiect.

Din imaginile postate de primarul Emil Boc se poate observa cum pisicile beneficiază de un spaţiu generos în căsuţe. Locuitorii din zonă le pot duce animăluţelor şi mâncare.

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"Cluj-Napoca: 43 de căsuțe pentru pisici. Și continuăm. Nu le putem lua pe toate acasă. Dar le putem face un mic „acasă” afară", a transmis Boc.

"Primăria Municipiului Cluj-Napoca desfășoară o serie de programe și politici publice dedicate câinilor și pisicilor, atât cu stăpân, cât și fără stăpân. Aceste inițiative au la bază o abordare orientată spre bunăstarea animalelor, siguranța comunității și implicarea activă a cetățenilor.

Adopția este încurajată activ, fiind considerată cea mai sustenabilă soluție pentru integrarea câinilor fără stăpân în comunitate. Prin campanii, evenimente și colaborări cu organizații de protecție a animalelor, Primăria promovează responsabilitatea și empatia față de animale, oferind cetățenilor oportunitatea de a contribui direct la schimbare", au transmis autorităţile de la Cluj-Napoca.