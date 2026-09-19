Donald Trump susţine că fiul său i-a dat înapoi lui Umar Kremlev banii pentru nuntă. "Nu a vrut să mai accepte așa ceva"

Donald Trump susţine că fiul său i-a dat înapoi lui Umar Kremlev banii pentru nuntă. Foto: Getty Images

Umar Kremlev, un oligarh rus apropiat de Putin, a finanţat festivităţile care au urmat nunţii fiului cel mare al lui Donald Trump. Preşedintele american a confirmat cadoul, dar, vineri, a susţinut că Don Junior i-a dat banii înapoi omului de afaceri. „Este perfect permis, dar, din câte am înțeles, i-a dat banii înapoi”, a afirmat liderul de la Casa Albă., notează Washington Post.

O persoană din anturajul lui Donald Trump Jr. a confirmat rambursarea sumei.

Sponsorizarea de câteva sute de mii de dolari, dezvăluită luni de site-ul de investigații ProPublica, a provenit de la Umar Kremlev, un oficial din lumea boxului care derulează afaceri cu statul rus și a primit distincții din partea președintelui rus Vladimir Putin.

Președintele Trump nu a participat la nuntă, la care au luat parte aproximativ 50 de persoane și care a avut loc pe insule private din Bahamas.

Președintele a apărat gestul, afirmând că este un lucru „obișnuit” ca cineva să ofere o petrecere de nuntă unui prieten.

„Este perfect permis, dar, din câte am înțeles, i-a dat banii înapoi”, le-a spus Trump reporterilor, vineri, în Biroul Oval. „Nu a vrut să accepte așa ceva", a continuat Trump.

Mireasa, Bettina Trump, a confirmat cadoul, dar a negat că acesta ar fi fost motivat de interese oculte sau politice. Kremlev l-a cunoscut pe Trump Jr. în urmă cu câțiva ani și vorbește engleza la un nivel limitat.

Cine este Umar Kremlev

Donald Trump Jr. şi Bettina Trump au transmis într-un mesaj comun, publicat pe contul de Instagram al acesteia din urmă, că "dragul lor prieten"' Umar Kremlev le-a "oferit cu foarte mare generozitate două seri incredibile" de festivităţi în Bahamas în luna mai.

Această confirmare vine în urma dezvăluirilor făcute de site-ul de investigaţii ProPublica, potrivit cărora Kremlev a cheltuit câteva sute de mii de dolari pentru a finanţa aceste recepţii.

Preşedintele Donald Trump nu a participat nici la ceremonia de nuntă în sine, nici la festivităţi, afirmând că trebuia să rămână la Washington din cauza discuţiilor legate de războiul din Iran.

Umar Kremlev conduce Asociaţia Internaţională de Box (IBA), organizaţie cu care Comitetul Internaţional Olimpic a rupt legăturile după multiple avertismente privind guvernanţa financiară şi probleme de etică.

Potrivit publicaţiei de investigaţii ruse Proekt, acest om de afaceri originar din Tadjikistan şi-a început cariera ca promotor de box înainte de a stabili legături cu FSO, Serviciul federal rus pentru protecţia personalităţilor.

Tot potrivit Proekt, el este şi membru al "Lupilor Nopţii", un club de motociclişti pro-Kremlin ai cărui membri s-au deplasat în număr mare în Crimeea după anexarea acesteia de către Rusia în 2014. Unii dintre aceştia au luptat, de asemenea, alături de separatiştii proruşi în estul Ucrainei.