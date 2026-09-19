A făcut chimioterapie timp de 11 ani pentru un cancer pe care nu l-a avut. I s-a spus că mai are doar câteva luni de trăit

4 minute de citit Publicat la 12:00 19 Sep 2026 Modificat la 12:00 19 Sep 2026

Acum, la 34 de ani, Jones a aflat că nu a avut niciodată cancer. Foto: Getty Images

Becky Jones avea doar 21 de ani când a aflat că ar avea o tumoră cerebrală în fază terminală și că mai are doar câteva luni de trăit. Tocmai își cunoscuse partenerul și își dorea o carieră în poliție, însă diagnosticul avea să-i schimbe complet viața, potrivit BBC.

Tânăra a început un tratament cu chimioterapie care avea să dureze 11 ani. În această perioadă s-a confruntat în mod constant cu greață, dureri de stomac, ulcerații bucale și oboseală. A evitat evenimentele sociale și întâlnirile cu familia de teama infecțiilor, iar cariera i-a fost afectată.

Acum, la 34 de ani, Jones a aflat că nu a avut niciodată cancer. Potrivit unei analize independente realizate ulterior, suferea de fapt de o inflamație a creierului, numită demielinizare tumefactivă, afecțiune care este de obicei tratată de neurologi cu doze mari de steroizi.

Jones este una dintre cele peste 40 de persoane care au început demersuri legale împotriva University Hospitals Coventry and Warwickshire (UHCW) NHS Trust, în legătură cu tratamente oncologice prelungite sau inutile.

„Mi s-a spus din nou și din nou că, fără chimioterapie, voi muri”, a declarat femeia.

Diagnosticul care i-a schimbat viața

În 2012, Jones lucra ca operator CCTV pe stadionul echipei Coventry City. Acolo și-a cunoscut partenerul, Pete, care era steward. La scurt timp, a început să sufere de migrene severe și a cerut ajutor medical.

A fost supusă unei biopsii cerebrale realizate de un neurochirurg din sistemul privat.

Fiona Tinsley, partener în cadrul firmei de avocatură Brabners, spune că un profesorul consultant de la University Hospital din Coventry, i-a pus diagnosticul de glioblastom de gradul patru, una dintre cele mai agresive forme de cancer cerebral, înainte ca rezultatele biopsiei să fie disponibile.

BBC a încercat de mai multe ori să ia legătura cu profesorul pensionat.

Jones spune că profesorul i-a transmis că va trebui să ia temozolomidă (TMZ), un medicament chimioterapic, pentru tot restul vieții. Ghidurile recomandă însă șase cicluri de tratament pe o perioadă de șase luni.

Când a cerut detalii despre mai multe scanări care nu păreau să indice existența unei tumori, Jones susține că medicul i-a răspuns că aceasta nu ar fi „vizibilă cu ochiul liber”.

Tratamentul a continuat mai bine de un deceniu.

„A fost o greață constantă, dureri de stomac, ulcerații bucale, oboseală zi de zi, a fost îngrozitor”, a povestit Jones.

Tratamentul i-a afectat viața, iar teama de infecții a făcut-o să evite evenimentele sociale și reuniunile de familie. Permisul de conducere i-a fost inițial retras, iar ulterior a fost restricționat.

„Înainte de tratament mergeam tot timpul la sală, alergam, iar eu și Pete mergeam mereu să luăm masa în oraș, lucruri pe care, evident, nu le mai puteam face”, a explicat ea.

Cuplului i s-a spus, de asemenea, că Jones nu va putea avea copii.

„Ulterior am avut doi copii, despre care el mi-a spus că sunt adevărate miracole”, a spus femeia.

A aflat adevărul după mai bine de un deceniu

Tratamentul cu chimioterapie a continuat până în 2024, când Jones a primit brusc un telefon de la un medic care i-a spus că acesta va fi oprit.

„Nu avea niciun motiv pentru asta. Mi-a spus că Ian Brown s-a pensionat”, a relatat ea.

I s-a spus că noul oncolog va răspunde întrebărilor sale.

„Nu știam ce să fac, unde să mă îndrept, cu cine să vorbesc, pentru că nu am avut niciun sprijin din partea spitalului în acea perioadă”, a spus Jones.

În mai 2025, după o analiză independentă realizată de neurochirurgi și radiologi în numele avocaților săi, femeia a aflat că nu avusese niciodată cancer cerebral. Diagnosticul real era de demielinizare tumefactivă, o inflamație care este de obicei tratată cu steroizi puternici.

Jones a primit vestea în timpul unei videoconferințe cu avocații săi și experții.

„Când am aflat, toți aveam lacrimi în ochi”, a spus Fiona Tinsley, care reprezintă mai mulți pacienți.

Jones spune că a fost profund afectată de ceea ce s-a întâmplat.

„Nu am avut niciodată o tumoră cerebrală. Am fost diagnosticată greșit și am trecut prin toate aceste tratamente în cea mai mare parte a vieții mele de adult, fără niciun motiv”, a spus ea.

„Practic, mi-a distrus viața”, a adăugat Jones.

Ancheta privind tratamentele cu temozolomidă

Mai mulți pacienți ai profesorului Brown au declarat pentru BBC că au primit TMZ timp de ani de zile, iar unii au rămas cu probleme medicale grave. O pacientă a spus că este convinsă că medicamentul a făcut-o infertilă, în timp ce o alta a dezvoltat leucemie după 100 de cicluri de tratament inutile.

Primele concluzii ale unei analize realizate de Royal College of Physicians (RCP) au arătat că pacienților din spital li s-au administrat în mod repetat tratamente prelungite cu acest medicament, cu „puține sau nicio dovadă de beneficii”.

Raportul a concluzionat că abaterile personalului medical au reprezentat o „trădare a încrederii pacienților”. Documentul a ridicat, de asemenea, întrebări cu privire la motivul pentru care echipele de farmacie oncologică nu au intervenit în cazul pacienților care primeau chimioterapie orală timp de 10-15 ani.

„Nu este vorba doar despre ceea ce a făcut el, ci despre faptul că l-au lăsat să acționeze singur atât de mult timp”, a spus ea.

„Este aproape ca și cum își conducea propriul spectacol și nu era nimeni acolo să monitorizeze ceea ce făcea.”

University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust a transmis că nu va comenta cazurile individuale, dar că au fost luate măsuri pentru o „supraveghere mai riguroasă a prescrierii și utilizării TMZ”.

Un purtător de cuvânt al trustului a precizat că toți pacienții afectați au fost evaluați de medici seniori și că au fost stabilite „planuri de îngrijire adecvate”.