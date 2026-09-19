O femeie a fost concediată după ce a umplut biroul cu mesaje pentru colegi. Instanța a decis că a fost dată afară ilegal

O femeie a fost concediată după ce a umplut biroul cu mesaje pentru colegi. Foto: Getty Images

O femeie din Milano a fost concediată după ce umplut biroul cu post-it-uri prin care le cerea colegilor să fie politicoși și să respecte regulile de bună conduită. Compania financiară la care lucra a considerat că mesajele reprezentau un comportament grav și agresiv. Tribunalul din Milano a decis însă că femeia a fost concediată nelegal și a dispus reintegrarea ei, precum și plata unor despăgubiri de aproximativ 33.000 de euro.

Femeia, angajată în ianuarie 2024, era convinsă că în birou regulile de respect reciproc nu erau respectate. Pentru a atrage atenția colegilor asupra comportamentelor pe care le considera nepotrivite, a început să lipească post-it-uri în diverse locuri din birou, scrie Corriere dellaSera.

În cele din urmă, această practică a dus la declanșarea unei proceduri disciplinare împotriva sa și, în mai 2025, la concedierea pentru motive disciplinare.

Compania susținea că femeia avea un comportament "continuu și compulsiv" de a lipi bilețele în birou, fără să fi primit autorizație în acest sens. În scrisoarea de concediere, angajatorul i-a reproșat și un presupus comportament agresiv, vulgar și conflictual față de colegi.

În documentele depuse la dosar apar zeci de mesaje pe care femeia le-a lăsat în birou, inclusiv pe dulapurile cu sertare și pe calculatoarele colegilor. Printre acestea se numărau: "Nu cotrobăiți prin sertare", "Ați stricat deja un calorifer", "Nu se umblă la calculatoarele altora" și "Nu deschideți dulapurile altora".

Pe măsură ce mesajele s-au înmulțit, atmosfera de la locul de muncă s-a tensionat.

Judecătoarea de dreptul muncii Rossella Chirieleison, de la Tribunalul din Milano, a considerat însă că insistența femeii de a-și transmite nemulțumirile prin post-it-uri nu demonstrează că ea era principala responsabilă pentru deteriorarea climatului de la serviciu.

Prin urmare, instanța a dispus reintegrarea femeii și acordarea unor despăgubiri de aproximativ 33.000 de euro, echivalentul a 12 salarii lunare, precum și plata cheltuielilor de judecată.

În sentință se arată că faptele invocate în cadrul procedurii disciplinare sunt "în parte inexistente și în parte nerelevante din punct de vedere disciplinar". Afirmațiile vulgare și agresive pe care femeia ar fi trebuit să le fi adresat verbal colegilor nu au fost suficient dovedite în cadrul procesului.

În ceea ce privește post-it-urile, judecătoarea a apreciat că simplul fapt că femeia a lipit un astfel de mesaj pe ecranul unui computer nu putea justifica o sancțiune disciplinară. Potrivit sentinței, nu s-a demonstrat că mesajul ar fi conținut expresii nepotrivite sau că ar fi provocat vreun prejudiciu companiei.