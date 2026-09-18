„Timpul îi învinge pe toți”. Warren Buffett se retrage la 96 de ani, după șase decenii la Berkshire. Cine îi ia locul

2 minute de citit Publicat la 21:20 18 Sep 2026 Modificat la 21:20 18 Sep 2026

Warren Buffett se retrage la 96 de ani, după șase decenii la Berkshire. Foto: Profimedia Images

Warren Buffett s-a retras din funcția de președinte al Berkshire Hathaway, după aproximativ șase decenii la conducerea gigantului american. El îi predă ștafeta fiului său, Howard, în ultima etapă a unui proces de succesiune pregătit de mult timp, scrie BBC.

La 96 de ani, celebrul investitor va rămâne în companie într-un rol de consilier, cu titlul de președinte emerit, și va continua să facă parte din consiliul de administrație, unde va contribui cu „judecata și perspectiva” sa, potrivit unei scrisori trimise acționarilor.

Decizia vine la nouă luni după ce Buffett a renunțat și la funcția de director executiv, pe care i-a predat-o lui Greg Abel. Fiul său, Howard Buffett, membru al consiliului de administrație din 1993, preia acum atribuțiile de președinte neexecutiv.

Supranumit „Oracolul din Omaha”, Warren Buffett a construit unul dintre cele mai impresionante palmaresuri investiționale din istoria modernă.

El a preluat controlul Berkshire Hathaway în 1965, când compania era o fabrică de textile aflată în dificultate în New England, și a transformat-o într-un conglomerat global evaluat la aproximativ 1,1 trilioane de dolari.

Astăzi, Berkshire Hathaway deține numeroase companii cunoscute, printre care asigurătorul auto GEICO, lanțul Dairy Queen și compania feroviară BNSF. Grupul are, de asemenea, participații importante în companii precum Apple și Coca-Cola – un brand de care Buffett este legat inclusiv personal, fiind cunoscut pentru faptul că bea zilnic cinci doze de Coca-Cola.

Buffett și-a construit reputația prin strategia de „value investing”, bazată pe identificarea companiilor cu fundamente solide, cumpărarea lor la prețuri considerate corecte și păstrarea investițiilor pe termen foarte lung, uneori timp de zeci de ani.

Scrisorile sale anuale către acționari și reuniunile Berkshire Hathaway, devenite adevărate evenimente pentru lumea financiară, l-au transformat într-un reper și un mentor pentru generații întregi de investitori.

Chiar dacă renunță acum și la cea mai înaltă funcție din consiliul de administrație, schimbarea este privită ca o predare ordonată a ștafetei, nu ca o ruptură neașteptată.

„Este momentul potrivit pentru a finaliza tranziția”, a scris Buffett, amintind că a împlinit recent 96 de ani și că unul dintre strănepoții săi tocmai a împlinit un an și „se mișcă puțin mai repede” decât el.

Compania i-a asigurat pe investitori că activitatea de zi cu zi nu va fi afectată.

În timp ce Greg Abel se va ocupa în continuare de strategia companiei și de deciziile privind alocarea capitalului, principala responsabilitate a lui Howard Buffett în calitate de președinte va fi protejarea „culturii și valorilor” Berkshire Hathaway.

Howard Buffett, care a lucrat în trecut ca fermier, filantrop și șerif, are peste trei decenii de experiență în consiliul de administrație al companiei.

Warren Buffett și-a încheiat scrisoarea către acționari spunând că a fost „privilegiul unei vieți” să conducă Berkshire Hathaway, dar a recunoscut că, în cele din urmă, „Timpul îi învinge pe toți”.