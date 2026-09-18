O dronă a lovit centrala nucleară de la Kursk: Reactorul era în funcțiune în momentul impactului. Avertismentul AIEA

1 minut de citit Publicat la 20:36 18 Sep 2026 Modificat la 20:37 18 Sep 2026

Centrala nucleară de la Kursk. Foto: Getty Images

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunţat vineri pe X că o dronă ar fi lovit joi turnul de răcire al unui reactor al centralei nucleare ruseşti de la Kursk, relatează France Presse, preluat[ de Agerpres.

Potrivit informaţiilor transmise AIEA, cu sediul la Viena (Austria), reactorul era în funcţiune în momentul incidentului, dar modul său de funcţionare nu a fost afectat şi niciun incendiu nu s-a declanşat.

Directorul general al agenţiei, Rafael Grossi, a reafirmat că orice atac împotriva unei instalaţii nucleare este "inacceptabil" şi a făcut apel la reţinere maximă pentru a se evita riscul unui accident nuclear.

Nici Rusia, nici Ucraina nu au comentat pentru moment informaţia difuzată de AIEA.

În iulie, guvernatorul regiunii Kursk a acuzat Ucraina că ar fi lovit un turn de răcire al centralei nucleare Kursk II, care se află în construcţie. Kursk II este situată alături de prima centrală nucleară din Kursk, construită în anii 1970.

Rusia a lansat o ofensivă militară pe scară largă în Ucraina în februarie 2022 şi AIEA avertizează cu regularitate împotriva riscului unei catastrofe.

În 2024, preşedintele rus Vladimir Putin acuzase Kievul că vrea să lovească centrala, care are patru reactoare, situată în regiunea Kursk, la frontiera cu Ucraina.

În august 2025, o dronă ucraineană provocase un incendiu în perimetrul său, fără ca un nivel anormal de radioactivitate să fi fost detectat.