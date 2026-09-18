Cine i-a spus lui Nicușor Dan "ţara e problema ta, partidul a mea"? Grindeanu: „Doar Fritz vorbește la persoana a doua singular”

Sorin Grindeanu, președintele PSD, și Dominic Fritz, președintele USR. Foto: Agerpres

Preşedintele PSD, Sorin Grideanu, a declarat, într-o intervenţie la Antena 3 CNN, că liderul USR, Dominic Fritz, era singurul care îşi permitea, la şedinţele fostei Coaliţii, să discute cu preşedintele Nicuşor Dan "la persoana a doua, singular". Grindeanu a făcut această dezvăluire în contextul în care preşedintele României a spus că, joi, la consultări, un lider de partid i-a transmis "România e problema ta, partidul e problema mea". Concluzia lui Sorin Grindeanu asupra numelui liderului de partid a fost: "Aşa că eu cred că răspunsul e simplu".

Nicușor Dan s-a arătat extrem de nemulțumit, joi, de modul în care au decurs negocierile pentru învestirea unui nou guvern după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură.

"Am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național. Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat că „asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea””, a spus Nicușor Dan.

Preşedintele PSD, Sorin Grideanu, a comentat acest subiect, vineri.

"(n.r. - un reprezentant PNL, Adrian Cozma, a spus, la Antena 3 CNN, că dvs. v-ar aparţine replica adresată lui Nicuşor Dan: "România e problema ta, partidul e problema mea") Eu aş fi spus aşa ceva? Mă rog...

În primul rând, eu nu vorbesc la persoana a doua, singular, cu preşedintele României. Eu vorbesc la perosna a doua, plural, şi sunt martori zeci de colegi.

Singurul din Coaliţie, când aveam şedinţele, care vorbeşte la persoana a doua, singular, cu preşedintele României şi îşi permitea acest lucru, era preşedintele USR.

Restul, şi eu, şi Bolojan, şi toţi ceilalţi vorbim la persoana a doua, plural. Aşa că eu cred că răspunsul e simplu", a afirmat Grindeanu la Antena 3 CNN.

Dominic Fritz a negat, joi

Președintele USR, Dominic Fritz, a negat, joi seară, într-o postare pe Facebook, că el ar fi șeful de partid care i-a spus lui Nicușor Dan, într-o discuție privată, replica „asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea”. Liderul Uniunii Salvați România a spus că este obișnuit ca patriotismul său să fie „constant atacat și pus la îndoială”, deoarece nu s-a născut în țară.

„Resping categoric speculaţiile apărute în presă că eu aş fi cel care i-ar fi spus preşedintelui 'asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea'. Este o minciună sfruntată şi solicit redacţiilor care o propagă s-o retragă. Nu este nici limbajul meu, nici gândirea mea”, a scris, joi seară, pe Facebook, preşedintele USR.