AUR spune ce va face dacă Grindeanu ajunge premier desemnat: „Mingea e la PSD, așteptăm să facă primul pas”

Delegația AUR, la consultările de la Palatul Cotroceni după demiterea Guvernului Bolojan. Foto: Agerpres

AUR ar putea intra la negocieri cu PSD pentru un guvern condus de Sorin Grindeanu, în cazul în care Siegfried Mureșan nu obține votul Parlamentului, însă nu va susține un Executiv din care nu face parte. Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte al AUR, a declarat vineri, la Antena 3 CNN, că aceasta este o „linie roșie” a partidului și că primul pas pentru eventuale negocieri trebuie făcut de PSD.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Acesta are la dispoziție 10 zile pentru a forma un Cabinet și a cere votul de încredere al Parlamentului. PSD îl are în continuare drept propunere de premier pe liderul partidului, Sorin Grindeanu.

În emisiunea de la Antena 3 CNN a fost discutat scenariul în care Guvernul Mureșan nu ar trece de Parlament, iar președintele Nicușor Dan ar face rapid o nouă desemnare, înainte ca varianta alegerilor anticipate să intre din nou în discuție. Una dintre variantele luate în calcul în acest scenariu ar fi desemnarea unui premier propus de PSD, inclusiv Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă AUR ar putea vota un astfel de guvern, Dan Dungaciu a spus că o eventuală negociere depinde, înainte de toate, de PSD și de modul în care partidul său va fi tratat de ceilalți actori politici.

„Să spunem, la întâmplare, îl desemnează pe domnul Grindeanu. În această poveste, nu e mutarea la noi, este mingea în tabăra Partidului Social Democrat, în tabăra Cotroceniului, pentru că nicio discuție, nicio negociere nu se poate face decât în condițiile în care partidul AUR va fi considerat și de către PSD, și de către președinte ca un partid ca oricare altul din România, cu care poți să faci discuții și negocieri formale”, a declarat Dan Dungaciu.

AUR așteaptă ca PSD să facă primul pas

Întrebat ce ar trebui să se întâmple concret pentru ca asemenea negocieri să înceapă, Dungaciu a spus că PSD ar trebui să adreseze AUR o solicitare formală.

„Dacă PSD-ul face o solicitare formală de începere a unor discuții, a unor negocieri. Liniile noastre roșii sunt clare, sunt asumate. O să înceapă niște negocieri”, a spus prim-vicepreședintele AUR.

Dungaciu a exclus însă varianta în care AUR ar susține din Parlament un guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu fără să facă parte din Executiv.

„Nu se pune problema în niciun fel. Sunt decizii asumate, decizii votate. Nu votăm niciun guvern din care nu facem parte. Prin urmare, e o linie roșie la care nu renunțăm, evident, garanții că în guvern vom avea capacitatea să controlăm implementarea unor măsuri pe care le dorim”, a declarat el.

Poziția nu este una nouă. Dungaciu a spus și în urmă cu o săptămână, tot la Antena 3 CNN, că AUR nu va vota un guvern Grindeanu dacă partidul nu face parte din Executiv.

Ce funcții ar cere AUR într-un eventual Guvern Grindeanu

Întrebat ce funcții ar solicita AUR dacă ar intra într-un guvern condus de Sorin Grindeanu, Dan Dungaciu a evitat să avanseze deocamdată ministere sau alte poziții.

„Când vom ajunge la pod, vom discuta cum să trecem podul. Problema este ca PSD-ul să facă primul pas. Noi nu am impus cordon sanitar, nici zid de foc”, a spus acesta.

Dungaciu a fost întrebat inclusiv dacă AUR ar putea cere președinția Senatului într-o eventuală negociere cu PSD.

„Încă n-am început negocierea și nici discuțiile. Nu s-au creat nici măcar premisele pentru o negociere. Vom vedea în timpul negocierii. Deocamdată, PSD-ul n-a făcut niciun gest din punctul acesta de vedere și îngăduiți-ne să așteptăm să vedem ce fac”, a răspuns prim-vicepreședintele AUR.