Primul anunț al coaliției lui Siegfried Mureșan. A fost propusă rocada cu PSD la guvernare. "Pentru stabilitate"

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat vineri că acceptă desemnarea făcută de Președintele Nicușor Dan . FOTO INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat vineri că acceptă desemnarea făcută de Președintele Nicușor Dan și că e pregătit să formeze un guvern serios, pro-european și credibil. El a precizat că împreună cu experții din PNL, USR și UDMR va începe să lucreze la un program de guvernare. La rînduls ău, Ilie Bolojan a spus că a aflat joi, cu 30 de minute înainte, de intenția Președintelui de a-l nominaliza pe Mureșan. Dominic Fritz a spus că USR e deschisăi în următoarele zile la discuții inclusiv cu PSD, iar Tanczos Barna a vorbit despre rocada cu PSD.

"Mulțumesc Președintelui României pentru această desemnare pe care o accept. Mulțumesc PNL, și colegilor USR și UDMR pentru parteneriatul constant și de încredere pe care l-am avut.

Sunt pregătit să formăm un guvern serios, pro-european.

România are neoie de un guvern serios, credibil cât mai curând, care să continue măsurile din ultimele luni, România e azi mai stabilă și mai puternică, trebuie să continum pe acest drum.

Împreună cu experții din PNL, USR și UDMR să începem munca imediat la un program de guvernare.

Cel mai important e ce vom face pentru țară.

De azi voi lucra cu colegii din cele trei partide la programul de guvernare, săptămâna viitoare să vă prezentăm prioritățile programului de guvernare si iar pe priorități să avem o discuție cu parlamentarii din Parlament.

Vom fi extrem de transparenți", a declarat Siegfried Mureșan.

Bolojan: "Am aflat ieri, înainte cu 30 de minute, de intenția Președintelui de a-l nominaliza pe Mureșan"

"Am aflat ieri, înainte cu 30 de minute prin informația comunicată de Siegfried Mureșan de intenția Președintelui de a-l nominaliza în această poziție.

Chiar dacă această nominalizare s-a făcut cu 3 luni întârziere, responsabilitatea pe care o avem e valabilă și acum trei luni și astăzi de a forma un guvern în funcție de ponderea pe care o avem

Nu vom susține programe care nu se bazează pe realități, care creează așteptări care nu pot fi acoperite de realitatea noastră economică

Așa cum am spus, indiferent cine va fi premier, problemele vor fi aceleași. Avem o evaluare care va fi imediat în perioada următoare. Sunt probleme legate de pregătirea bugetului și de crearea condițiilor pentru relanasarea economiei. Asta înseamnă un guvern care propune măsuri corecte, care ține cont de interesele noastre, de crizele pe care le avem, de situația internațională. Vom participa la negocierile care vor începe în zilele următoare", a declarat Ilie Bolojan.

Dominic Fritz: "Vom fi deschiși în următoarele zile la discuții inclusiv cu PSD"

"USR susține nominalizarea pentru că crede că este omul potrivit care să construiască un guvern

Știm că există multă tensiune, creată în urma acestui blocaj politic, și din cauza situației economice dificile și din cauza inflației mari și o tensiune pentru că există un discurs de ură care subminează bazele fundamentale ale democrației noastre și sperie mulți cetățeni.

De aceea ne propunem un guvern serios, coerent cu o viziune clară și pozitivă pentru România, care nu e bazată pe ură, ci pe încredere în capacitatea românilor, bazată pe încredere în sectorul privat să livreze prosperitate, nu pe daruri de la stat.

Credem că Siegfried Mureșan e omul potrivit pentru această misiune, mult mai importantă decât orice fel de jocuri tactice și politice.

Vom lucra cu Siegfried Mureșan la definirea acestei viziuni, nu începem de la zero, avem deja munca miniștrilor USR.

Vom fi deschiși în următoarele zile la discuții inclusiv cu PSD să vedem în ce condiții va susține acest guvern", a declarat Dominic Fritz.

Tanczos Barna: Rotativa poate să fie în continuare o soluție

"UDMR salută nominalizarea lui Siegfried Mureșan în funcția de premier, așa cum am salutat acum 3 luni de zile.

Cel mai important e să ne gândim la un guvern care nu are perspectiva câtorva luni, să găsim o soluție politică care asigură o guvernare stabilă până în 2028.

Considerăm în continuare că cea mai bună soluție este o refacere chiar într-o altă formulă a acelei majorități, care s-a destrămat în aprilie.

Credem că rotativa poate să fie în continuare o soluție pentru o construcție politică solidă. Detaliile trebuie discutate în negocieri politice cu PSD.

PNL-USR-UDMR a făcut această nominalizare cu gândul la stabilitate politică.

Nu vom participa la formarea niciunui guvern care va avea nevoie de sprijin AUR, SOS sau alte partide extremiste. UDMR nu va participa în asemenea construcții politice. De aceea, credem că săptămâna viitoare trebuie reluate acele negocieri care să ofere o altă alternativă, o altă perspectivă și o guvernare stabilă pe termen mediu pentru România.", a declarat Tanczos Barna.

Este prima ieșire comună a liderilor Polului de Dreapta - Ilie Bolojan, Tanczos Barna, Kelemen Hunor- care îl susține pe Siegfried Mureșan, după desemnarea acestuia drept candidat pentru funcția de premier.

Mureșan a postat vineri pe Facebook o fotografie alături de cei trei lideri, la Guvern: „Ne-am apucat de lucru. Vom comunica transparent la fiecare pas în cadrul acestei proceduri”.

Președintele Nicușor Dan a anunțat, joi, că-l desemnează premier pe europarlametrul PNL Siegfried Mureșan. Decretul va fi semnat sâmbătă și va fi publicat în Monitorul Oficial luni, a declarat vineri șeful statului. De la momentul publicării deciziei în Monitorul Oficial, Siegfried Mureșan are la dispoziție 10 zile să își negocieze majoritatea în Parlament.