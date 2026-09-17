Surse: Ședință de urgență Bolojan-Kelemen-Fritz, după desemnarea lui Mureșan. Cei trei îi vor propune lui Grindeanu rocada în 2027

Cei trei lideri urmează să propună PSD ca în schimbul voturilor să accepte o rocadă la guvernare. Sursa foto: Hepta/ Mediafax foto/ Andreea Alexandru

Imediat după declarațiile de la Cotroceni, Ilie s-a întâlnit cu Dominic Fritz și cu Kelemen Hunor pentru a număra voturile pe care pot conta, au declarat surse politice pentru Antena3.ro.

În acest moment nu există voturile necesare pentru a trece un guvern de Parlament. PNL, USR, UDMR pot aduna împreună 169 de voturi. Până la majoritarea necesară de 233 este distanță mare. Ilie Bolojan și Kelemen Hunor au fost de acord că este nevoie de negocieri cu PSD, fără voturile căruia nu poate fi validat guvernul.

Cei trei lideri urmează să propună PSD ca în schimbul voturilor să accepte o rocadă la guvernare, în 2027, adică peste un an să se retragă Mureșan și să fie instalat premier Sorin Grindeanu, cu voturile PNL, USR și UDMR.

Daca PSD va refuza, se va pune problema depunerii mandatului de către Siegfried Mureșan, pentru că una dintre condițiile puse de UDMR pentru a susține la vot guvernul este să existe garanții că nu vor exista înțelegeri la vot cu AUR și SOS. Dacă nu se pot baza pe voturile sigure ale PSD, liderii maghiari nu își doresc să se ajungă la votul din Parlament unde pot să aibă surpriza unor înțelegeri subterane cu partidele extremiste.

Întrebat de Antena3.ro dacă va fi propusă varianta rocadei celor de la PSD, președintele UDMR, Kelemen Hunor a răspuns „Da, ca bază de negociere”.

Sursele citate susțin ca Ilie Bolojan a fost surprins de anunțul făcut de Nicușor Dan, pentru că nu se aștepta ca Siegfried Mureșan să fie cel nominalizat pentru a forma guvernul.

Dominic Fritz: Suntem pregătiți de compromis, chiar și cu PSD

Președintele USR a confirmat, într-o reacție pe Facebook, că învestirea Guvernului Mureșan depinde de voturile PSD.

Dominic Fritz a declarat, la câteva ore după anunțul președintelui Nicușor Dan, că strângerea unei majorități parlamentare pentru premierul desemnat Siegfried Mureșan nu va fi ușoară, dar partidul este pregătit să găsească „puncte de compromis, chiar și cu PSD, ale cărui voturi vor decide dacă acest guvern minoritar va trece sau nu”.

Dacă Mureșan nu va primi votul de învestitură, Fritz a sugerat că ar putea fi declanșate alegeri anticipate.

„Siegfried Mureșan este premierul de care România are nevoie. USR este alături de el în încercarea de a construi o majoritate parlamentară pentru guvernul lui.

Cetățenii sunt obosiți și revoltați de incapacitatea statului de a livra o viață mai bună. Viitorul guvern trebuie să aibă curajul de a face reforme reale, chiar și împotriva intereselor speciale. Să taie din cheltuieli, să respecte munca oamenilor și mediul privat, să investească în calitatea serviciilor publice, să se lupte cu corupția.

Nu va fi ușor să găsim o majoritate pentru această agendă a curajului în parlament. Nu vom vinde principiile noastre pentru o stabilitate prefăcută. Dar suntem pregătiți să găsim puncte de compromis, chiar și cu PSD, ale cărui voturi vor decide dacă acest guvern minoritar va trece sau nu.

Dacă nu vom reuși, dacă cei care au declanșat această criză nu-și vor putea asuma partea lor de responsabilitate, e timpul să ne întoarcem la cetățeni”, a scris Fritz pe Facebook.

Prima reacție publică a lui Bolojan

Premierul interimar Ilie Bolojan a salutat, joi seara, nominalizarea făcută de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier, la 3 ore după anunțul de la Cotroceni. Președintele PNL a declarat că Siegfried Mureșan este „un om politic cu viziune”, care va ține țara pe calea „corectă”. Ilie Bolojan a anunțat, de asemenea, că alături de USR și UDMR, va demara „imediat discuțiile politice pentru constituirea unei majorități”. „Misiunea nu este una ușoară”, a adăugat prim-ministrul interimar.

„Prin propunerea ca Siegfried Muresan să fie premierul României, țara noastră are șansa de a continua pe calea corectă: cu o guvernare reformistă, responsabilă și ferm proeuropeană.

Siegfried Mureșan este un om politic cu viziune, profund dedicat interesului României și cu o solidă anvergură europeană. Mă bucur că președintele Nicușor Dan și-a asumat această direcție prin desemnarea sa.

Am convingerea că premierul desemnat, Siegfried Mureșan, va propune Parlamentului o echipă puternică și un program de guvernare capabil să răspundă provocărilor perioadei următoare și așteptărilor privind reformarea și modernizarea României”, a scris Bolojan pe Facebook, la aproximativ trei ore după anunțul președintelui României.

Ilie Bolojan a anunțat că vor începe „imediat” discuțiile pentru formarea unei majorități parlamentare.

„România are nevoie urgent de un guvern. Alături de partenerii noștri din USR și UDMR, vom începe imediat discuțiile politice pentru constituirea unei majorități și pentru formarea, cât mai rapidă, a noului guvern.

Având în vedere configurația politică actuală, misiunea nu este una ușoară. Am încredere în echipa care se va forma și în capacitatea guvernului Mureșan de a răspunde așteptărilor românilor”, a mai spus președintele PNL.

Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, la capătul unei zile cu consultări cu partidele parlamentare la Palatul Cotroceni.

Este cea de-a treia propunere pe care o face șeful statului de la demiterea Guvernului Bolojan. Anterior i-a propus pe Eugen Tomac (care s-a retras înainte de votul din Parlament) și pe Adrian Veștea, care a picat la votul de învestitură.

În declarația de presă de la Cotroceni, Nicușor Dan a declarat că nu există o majoritate parlamentară conturată pentru învestirea Guvernului Mureșan.

„Suntem la mai mult de patru luni după ce guvernul a fost demis și în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuții pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză. O să o spun direct. Am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național. (...) Nu avem o majoritate conturată și în aceste condiții am ales să propun pentru funcție persoana cu cele mai multe voturi pe care le are acum la consultări, pe Siegfried Mureșan”, a spus președintele.

Siegfried Mureșan a acceptat propunerea președintelui

Nicușor Dan a spus de la Cotroceni că Siegfried Mureșan i-a cerut un timp de gândire.

„Am vorbit cu domnul Mureșan și mi-a solicitat un timp de gândire pe care îl respect. Rămâne prima opțiune pentru mine și aștept să îmi confirme sau îmi infirme înainte de a publica decretul”.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, președintele l-a sunat Siefried Mureșan după consultări și i-a cerut timp de gândire până la ora 17:00, când urma să facă anunțul.

Siefried Mureșan l-a anunțat pe președinte că acceptă înainte să posteze și pe rețelele sociale acest lucru: „Accept propunerea făcută de Președintele României”.

Reacții după anunțul lui Nicușor Dan

După anunțul președintelui Nicușor Dan, președintele PSD Sorin Grindeanu s-a declarat „surprins și dezamăgit” de nominalizare. El a anunțat, de asemenea, că a convocat o ședință a conducerii PSD la data de 21 septembrie pentru a lua o decizie.

La rândul său, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că misiunea lui Siegfried Mureșan este să construiască o majoritate parlamentară, iar UDMR va fi partener în acest demers.

„Preşedintele a decis: l-a desemnat pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru. Misiunea premierului desemnat este să construiască o majoritate parlamentară, iar noi vom fi parteneri în acest demers”, a transmis Kelemen Hunor pe Facebook.



Acesta a subliniat că partidul său nu va accepta o majoritate bazată pe voturile AUR.

De asemenea, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat la Antena 3 CNN că partidul condus de George Simion nu va vota pentru Siegfried Mureșan. Petrișor Peiu s-a arătat sigur că Siegfried Mureșan se va retrage din funcția pentru care a fost desemnat înainte de votul din Parlament. În caz contrar, europarlamentarul PNL „se va face de râs”, deoarece nici toți parlamentarii liberali nu vor vota pentru guvernul pe care îl va propune.