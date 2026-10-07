Fondatorul AUR îl atacă dur pe George Simion. Lulea acuză că în partid e „dictatură” și spune că sunt „mulți” cei care vor o schimbare

Marius Lulea, fost prim-vicepreședinte al AUR, și George Simion. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Marius Lulea, fondatorul și primul președinte al AUR, spune că este în continuare membru al partidului, deși conducerea formațiunii susține că a fost exclus pentru că nu și-a plătit cotizația. Miercuri, la Antena 3 CNN, Lulea l-a criticat dur pe George Simion, pe care îl acuză că dezbină societatea pentru procente electorale și că face presiuni asupra justiției în cazul lui Călin Georgescu. Lulea a acuzat și că în AUR este „dictatură” și că sunt „mulți” cei care își doresc o schimbare de direcție. „Miza este ca oamenii să-și capete vocea, să aibă curajul să vorbească, să existe libertate de exprimare în AUR”, spune fostul prim-vicepreședinte al partidului.

Scandalul a pornit la începutul săptămânii, când Dan Dungaciu, care l-a înlocuit pe Lulea în funcția de prim-vicepreședinte la ultimul congres al partidului, a afirmat că fondatorul AUR nu mai este membru al formațiunii. Marți, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a explicat că excluderea a avut loc pentru că Lulea nu și-ar fi plătit cotizația mai mult de un an. Lulea a răspuns publicând pe Facebook documente bancare care arată că și-a achitat cotizațiile, iar apoi le-a cerut lui Dan Dungaciu și lui George Simion să arate dacă și ei și-au plătit-o.

Întrebat la Antena 3 CNN dacă se mai consideră membru AUR, Lulea a spus că dovezile vorbesc de la sine și că un partid nu își poate exclude membrii doar pentru că nu îi convin opiniile lor.

„Păi, eu cred că dumneavoastră v-ați lămurit că eu mi-am plătit cotizația și că sunt membru”, a declarat Marius Lulea.

„Da, dar nu poți exclude un membru de partid fără un motiv temeinic. Poate să nu-ți convină ceea ce spune un membru de partid, dar trebuie acceptată libertatea de exprimare ca atare, pentru că așa funcționează partidele politice pe baza unei legi. Legea funcționează pe baza unei Constituții și libertatea de exprimare este garantată, căci altfel, ce ar fi partidele politice, dacă nu locuri în care se pot dezbate soluții diverse?”, a adăugat acesta.

„S-a răzgândit iar”

Lulea a respins și acuzația formulată de George Simion într-un interviu la TVR, potrivit căreia fondatorul partidului ar fi prea pro-european pentru că susține adoptarea monedei euro și Mercosur, spunând că poziția sa nu face decât să respecte statutul AUR, care prevede apartenența la Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni.

„Deci, stați o secundă, dumneavoastră spuneți că acum motivația nu mai este că nu mi-am plătit banii, s-a răzgândit iar, și că de fapt aș fi un om pro-european? Păi, să știți că eu sunt cel care respectă statutul partidului AUR; dacă dorește să-l modifice, să-l modifice. În statut scrie că partidul AUR este un partid european, un partid care face parte din grupul conservatorilor și reformiștilor europeni, iar aceste lucruri sunt înscrise în statut. Eu nu am spus nimic altceva. Dacă domnul președinte George Simion spune «nu, noi nu mai suntem partid european», atunci să facă o actualizare de statut. Dar eu în momentul de față sunt în limitele statutului”, a spus Lulea.

Lulea îl avertizează pe Simion că „nu e pe viață” președinte AUR

Întrebat dacă a încercat, împreună cu o parte dintre membrii vechi ai partidului, să-l înlăture pe George Simion de la conducere, Lulea a explicat că s-a îndepărtat de liderul AUR din cauza viziunilor diferite despre viitorul partidului, însă a negat că ar vrea să revină la șefia formațiunii.

„Haideți să vă spun următorul lucru: eu m-am dat puțin într-o parte față de președintele George Simion ca urmare a viziunilor diferite pe care le avem cu privire la dezvoltarea partidului, tocmai pentru a putea să-mi exprim în mod liber poziția diferită față de dumnealui. Eu cred că este corect ca membrii de partid, în mod liber și democratic, să aibă acces și la o altă voce. Pentru că cenzurarea vocilor sau eliminarea acestora nu ne lasă decât într-o bulă ireală. Nu ne confruntăm cu realitatea”, a declarat fondatorul AUR.

„Ca să vă răspund: Marius Lulea nu-și dorește să fie președintele partidului, pentru că el a fost președintele fondator al partidului. Mai departe, este adevărat că un președinte de partid... ca și la celelalte partide politice, iată, până acum a fost Marius Lulea președinte, apoi a fost copreședinte Claudiu Târziu și George Simion, apoi George Simion. Să știți că nimeni nu este permanent. Trebuie să te adaptezi, să răspunzi, să fii sincer cu electoratul; nu înseamnă că ești acolo pe viață, asta n-ar însemna libertate, n-ar însemna democrație”, a continuat acesta.

„Dezbinăm societatea pentru a obține procente”

Cea mai mare nemulțumire a sa față de direcția în care merge partidul, a explicat Lulea, este faptul că AUR, la fel ca celelalte formațiuni politice, mizează pe divizarea societății pentru a câștiga voturi, o strategie despre care crede că se va întoarce împotriva partidului în momentul în care va ajunge la guvernare.

„Cea mai gravă pe care o văd eu ca antreprenor este faptul că dezbinăm societatea pentru a obține procente, ca toate partidele, iar eu nu cred că este o soluție. Am spus că aceasta este prima mea și probabil cea mai mare nemulțumire: că suntem în stare să facem orice. Vindem case de 35.000 de euro, dar nu putem să continuăm așa... ajungem la guvernare și românii ne vor sancționa. Electoratul o să ne spună: «Domnule, dați-ne ce ați promis!»”, a afirmat Lulea.

„Marius Lulea a fost util”

Considerat principalul finanțator al AUR în primii ani de existență, Lulea a negat că ar fi donat milioane de dolari partidului și a spus că formațiunea se poate descurca fără banii lui, de vreme ce primește acum subvenție de la stat.

„E, acum partidul AUR are subvenție publică, deci cu siguranță. Marius Lulea știți cum este? Marius Lulea a fost util și acum probabil s-au gândit: «Domnule, mă încurcă Marius»”, a spus fondatorul AUR.

„Au fost sume importante pentru faza de început a partidului. Este irelevant, să știți că este irelevantă discuția asta, pentru că în partid au muncit mii, zeci de mii de oameni. Această retorică cum că eu am construit un partid este un fals. Înseamnă să negi rolul pe care l-au avut toți ceilalți fondatori, printre care și Claudiu Târziu”, a adăugat acesta.

Întrebat dacă George Simion se folosește de oamenii apropiați, inclusiv de cei care i-au fost alături de la început, Lulea a răspuns scurt: „Cred că este o boală care există în politică odată cu beția puterii”.

Cazul Călin Georgescu: „Justiția ar trebui să rămână ferită”

Fondatorul AUR a criticat și condiția impusă de George Simion pentru votarea unui nou guvern, și anume eliberarea lui Călin Georgescu. Într-o postare publicată miercuri, Lulea a scris că această cerere „îi face în realitate mai mult rău” lui Georgescu, pentru că justiția va încerca să arate că nu cedează presiunilor politice.

Acesta a precizat că, încă de la început, a avut o poziție diferită de a lui Simion în privința anulării alegerilor prezidențiale, pe care o consideră în continuare ilegală, însă a subliniat că un lider politic serios trebuie să țină cont de toate aspectele unei situații.

„În momentul în care un judecător știe că i s-a dat un ultimatum, cum va acționa ca să demonstreze societății civile? Eu cred că românii sunt puțin mai inteligenți de atât și cumva mă deranjează. Încercăm să capitalizăm într-un mod care n-are legătură cu smerenia. Eu credeam că facem smerenie, că așa sunt conservatorii...”, a declarat Lulea.

Întrebat care este, de fapt, relația dintre George Simion și Călin Georgescu, Lulea a refuzat să comenteze: „Nu cunosc. Nu cunosc și nu vreau să mă pronunț asupra sa”, a adăugat el.

„Mai mulți, mult mai mulți decât crede lumea”

La finalul interviului, Lulea a spus că nu este singur în demersul său și că o parte importantă a membrilor AUR îi împărtășește opiniile, chiar dacă nu crede că schimbarea conducerii este, în acest moment, miza principală.

„Mai mulți, mult mai mulți decât crede lumea”, a răspuns fondatorul AUR, întrebat dacă și alți membri ai partidului îi susțin poziția.

„Miza este ca oamenii să-și capete vocea, să aibă curajul să vorbească, să existe libertate de exprimare în AUR. (E dictatură în AUR? – nr.) Putem să spunem și așa”, a conchis Marius Lulea.