Scandal în AUR. Fondatorul partidului și primul angajator al lui George Simion a fost dat afară pentru că nu și-a plătit cotizația

Marius Lulea a fost la un moment dat unul dintre cei mai apropiați oameni din partid de George Simion. FOTO: Agerpres

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunțat marți că Marius Lulea, unul dintre fondatorii partidului și un fost aliat al lui George Simion, nu mai este membru al AUR pentru că nu şi-a plătit cotizaţia de mai mult de un an, relatează Agerpres. Marius Lulea declarase pentru G4Media că este membru al partidului și ar fi „cel puțin ilegal” să fie eliminat fără să știe. Fostul prim-vicepreședinte al AUR a devenit una dintre vocile cele mai critice la adresa președintelui AUR, George Simion, după ce a fost mazilit de la conducerea partidului.

După ce Dan Dungaciu, cel care l-a înlocuit pe Marius Lulea în partid, a spus de două ori, luni, în timpul declarațiilor de la finalul consultărilor de la Cotroceni că Lulea nu mai este membru AUR.

Petrișor Peiu a anunțat astăzi că s-a interesat cu privire la statutul lui Marius Lulea în partid.

„Din câte am înţeles eu de la colegii de la Secretariatul general al partidului, că am întrebat şi eu ieri (luni - n.r.) care este situaţia, se pare că domnia sa nu a plătit cotizaţia pentru o perioadă mai mare de un an şi, din acest motiv, (...) nu mai este membru al partidului. Eu nu sunt cu excluderile, nu mă ocup cu asta. Înţeleg că este efectul unei prevederi statutare, care s-a aplicat şi în cazul lui Marius Lulea”, a precizat Peiu, la Parlament, într-o conferinţă de presă.



Senatoarea AUR Cristina Dumitrescu a explicat că, în momentul în care cineva nu-şi mai plăteşte cotizaţia, se consideră de drept că nu mai este membru.



„Nu avem obligaţia să-i anunţăm, din moment ce ei nu au mai plătit, fiind clar că ei nu îşi mai doresc să fie membri. Şi atunci nu trebuie să fie anunţat cineva în momentul în care nu a mai plătit cotizaţia că nu mai este membru de drept”, a spus senatoarea.

Cu puțin timp înainte de aceste declarații, Marius Lulea preciza pentru G4Media că este în continuare membru AUR.

„Vă pot confirma că Marius Lulea este fondatorul partidului AUR și primul președinte, cel care semna listele când partidul AUR a intrat în Parlament. Deciziile politice, sau marketingul politic nu pot întoarce evenimente petrecute, care nu pot fi șterse.

Sunt membru al partidului, nu am motive să fac declarație într-un alt sens. Libertatea de exprimare stă la baza legii de funcționare a partidelor politice și nu se poate elimina atunci când unuia sau altuia nu îi convine.

Ar fi cel puțin ilegal ca într-un partid să fie eliminat cineva, fără ca el să știe, pentru libertatea de exprimare. Asta ar înseamnă că vorbim despre o conducere ce acționează în afara cadrului democratic constituțional. Deci sunt membru.

Regret că anumite persoane, pe care le consideram onorabile, ar fi părtași chiar și declarativ, la asemenea chestiuni de mârșăvie politică. Cred că pe unii îi i-a valu (sic!)”.

Marius Lulea a ieșit în evidență în ultimele săptămâni după ce l-a criticat în mai multe rânduri pe George Simion și a insistat că AUR trebuie să intre la guvernare. Poziția oficială a partidului este că pentru încheierea crizei politice trebuie organizate alegeri anticipate.

„În primul rând, realitatea este că nu se iau decizii în interiorul AUR. Se iau decizii doar de către George Simion și ele sunt doar comunicate celorlați membri. (...)Eu cred că direcția partidului AUR trebuie să fie una diferită, o direcție mai puțin radicală, mai puțin populistă, să ne pregătim ca să fim un partid serios”, spunea Lulea în urmă cu o lună.

Marius Lulea a fost la un moment dat unul dintre cei mai apropiați oameni din partid de George Simion. Președintele AUR chiar l-ar fi dorit să fie premierul României în cazul în care ar fi ajuns președintele țării. Însă, la ultimul Congres al partidului, Lulea, care a fost și primul angajator al lui Simion, a fost îndepărat din conducerea partidului, locul său fiind luat de Dan Dungaciu.