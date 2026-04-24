George Simion, criticat dur de unul dintre fondatorii AUR după derapajul la adresa lui Nicușor Dan: "Comportament de copil răsfățat"

Marius Lulea, unul dintre fondatorii partidului AUR, l-a criticat dur pe George Simion pentru derapajul la adresa președintelui Nicușor Dan.

Într-un mesaj pe Facebook, Marius Lulea a scris că este regretabilă declarația președintelui AUR în care a spus, legat de Nicuşor Dan, că "avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic". El a spus despre George Simion că afectează imaginea “unui întreg partid și a oamenilor care muncesc pentru el”.

“Am fost întrebat despre declarațiile recente ale președintelui AUR. Mulți români își doresc o schimbare, iar atunci când îți oferă încrederea, nu pentru realizările tale mărețe, ci cu lacrimi în ochi, ca o speranță la ceea ce există astăzi pe scena politică, nu trebuie să consideri această încredere ca fiind un bun care îți aparține și de care poți abuza oricum dorești. Însă și încrederea are un termen limitat. La un moment dat, piața politică, asemenea pieței economice, își găsește singură calea”, a spus Marius Lulea.

El l-a acuzat pe George Simion că arată “un comportament individualist, de copil răsfățat, care consideră că totul i se cuvine”:

“Declarația este regretabilă, deoarece nu implică doar propria persoană, ci angajează imaginea unui întreg partid și a oamenilor care muncesc în interiorul lui. În viața obișnuită există niște limite ale comportamentului și ale bunului-simț pe care, fără mare efort, nu ar trebui să le depășim. Iar atunci când lângă tine se află și alți oameni, mulți cu educație aleasă, să îți permiți să arunci cu noroi în munca lor de o viață arată un comportament individualist, de copil răsfățat, care consideră că totul i se cuvine”.

Marius Lulea a mai spus că declarațiile făcute de George Simion nu îi reprezintă nici pe membrii, nici pe votanții AUR:

“Cunosc oamenii din AUR. Acest tip de mesaj nu îi reprezintă nici pe ei și nici pe votanții care și-au pus speranța într-o schimbare reală. Ba, dimpotrivă, cred că o atitudine matură, echilibrată și responsabilă ar oferi partidului o șansă mai mare de a convinge și de a construi pe termen lung”.

Ce a spus George Simion despre Nicușor Dan

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a anunţat că verifică, în urma unei sesizări, declaraţia lui George Simion în care acesta a spus, într-un context legat de Nicuşor Dan, că "avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic".

Joi, Simion l-a acuzat pe Nicuşor Dan că se concentrează pe excluderea AUR din consultările politice în loc să gestioneze criza economică și „a promis să se ocupe de el” vineri, „într-o reacție publică”.

„Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic, care în loc să se preocupe de criza de la Azomureș are o problemă cu AUR și nu vrea să vorbească. Singura lui concentrare este pe faptul că AUR nu trebuie să fie chemat la consultări și nu trebuie să discute democratic cu celelalte partide. De el promit că mă ocup mâine, într-o reacție publică”, a mai declarat Simion.