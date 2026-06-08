Cântărețul francez Patrick Bruel a fost reținut de procurori pentru viol și agresiune sexuală. Ar fi vorba de cel puțin 13 victime

1 minut de citit Publicat la 15:25 08 Iun 2026 Modificat la 15:26 08 Iun 2026

Protest al unor activiste în fața unui teatru din Paris unde Patrick Bruel susținea o reprezentație, 4 iunie 2026. Foto: Profimedia Images

Cântărețul francez Patrick Bruel a fost reținut luni în cadrul unei anchete privind infracțiuni sexuale, scrie Agerpres, citând AFP.

Un comunicat al Justiției franceze arată că ancheta în care artistul este suspect ar fi identificat "în acest stadiu", 13 presupuse victime.

Investigația în curs "vizează faptele (denunțate de) trei femei care îl acuză pe Patrick Bruel de agresiuni sexuale și tentative de viol" în perioada 1997 - 2001, a precizat Parchetul din Nanterre.

De asemenea, sunt vizate "fapte de viol sau tentative de viol, agresiuni sexuale și hărțuire" denunțate de alte femei, în Franța și în Belgia.

Alte fapte pentru care este acuzat Patrick Bruel s-ar fi petrecut în 2010 și 2012

Interpret al unor melodii emblematice pentru mai multe generații de francezi, precum "Casser la voix" și "Place des grands hommes", Bruel este vizat de patru plângeri pentru viol în Franța și de o anchetă judiciară pentru agresiune sexuală în Belgia.

Artistul contestă toate faptele care îi sunt imputate.

"Patrick Bruel anunță de câteva săptămâni că se află la dispoziția justiției pentru a putea răspunde în sfârșit, în cadrul procedurii judiciare, în fața autorității competente", au reacționat într-un comunicat avocații săi, Christophe Ingrain, Céline Lasek și Fanny Colin.

"El va răspunde la toate întrebările anchetatorilor și va furniza toate elementele necesare pentru a-și demonstra nevinovăția", au precizat apărătorii cântărețului.

Parchetul din Nanterre a precizat că procurorul din Saint-Malo și-a declinat în favoarea sa, la data de 29 mai 2026, competența în ceea ce privește "acuzațiile de viol aduse lui Patrick Bruel și comise la Dinard în 2012 asupra unei femei în vârstă de 32 de ani la momentul faptelor".

Bruel și-a anulat majoritatea concertelor, pe fondul acuzațiilor

Pe parcursul reținerii artistului, va fi luată în discuție și o plângere oficială din partea autorităților belgiene, din 1 iunie 2026, referitoare la fapte de viol și agresiune sexuală comise în 2010 la Bruxelles, imputate lui Patrick Bruel de o femeie care avea pe atunci 40 de ani.

Aflată sub presiune, vedeta franceză în vârstă de 67 de ani a anunțat vineri anularea majorității spectacolelor din cadrul viitorului său turneu, care urma să înceapă la jumătatea lunii iunie la Paris.

Cele trei concerte ale sale de la Montreal au fost anulate miercuri de către organizator.

Mai multe concerte rămân, în acest moment, programate pentru la toamnă.