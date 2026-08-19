Cea mai cunoscută fabrică de roboți umanoizi din China a dat lovitura pe bursă: acțiunile au crescut cu peste 600% în ziua lansării

2 minute de citit Publicat la 09:22 19 Aug 2026 Modificat la 09:26 19 Aug 2026

Unitree, producătorul chinez de roboți umanoizi, s-a listat pe Bursa din Shanghai. Foto: Profimedia Images

Acțiunile Unitree, cel mai cunoscut producător chinez de roboți umanoizi, au înregistrat miercuri un salt de peste 600% la debutul cotațiilor la Bursa de Valori din Shanghai.

Este un moment de cotitură pentru sectorul chinez de robotică, transmite Agerpres, care citează AFP.

În jurul orei locale 11:30 a.m, acțiunile acestei companii cu sediul în Hangzhou se tranzacționau la 883,87 yuani (113,21 euro).

Asta înseamnă un câștig de 486% față de prețul de deschidere al IPO (ofertă publică inițială), stabilit la 150,8 yuani (19,3 euro).

În deschiderea ședinței bursiere, titlurile Unitree au atins o creștere de 629%, după care și-au redus aprecierea la aproximativ 500% pe parcursul dimineții.

Roboții Unitree au făcut demonstrații de kung fu de Anul Nou chinezesc

Roboții Unitree au devenit un simbol al dezvoltării acestei industrii în China, în condițiile în care guvernul chinez a făcut din robotică un sector strategic.

Beijingul susține că peste 140 de companii chineze au lansat anul trecut peste 330 de modele de roboți umanoizi.

Tot anul trecut, Unitree a făcut senzație cu ocazia unei gale televizate de Anul Nou Chinezesc.

La momentul respectiv, compania a pregătit o reprezentație cu roboți în ținute tradiționale chinezești, care practicau kung fu și executau sărituri acrobatice.

Show-ul a fist repetat și în 2026.

Superman, varianta Unitree, aleargă cu 12 metri pe secundă

Luni, compania a prezentat un nou robot umanoid numit "Superman", despre care susține că este capabil să sară până la doi metri înălțime și să alerge cu o viteză de 12,66 metri pe secundă.

"Produsele Unitree sunt utilizate nu numai de cercetătorii chinezi, ci și de giganți tehnologici americani precum Nvidia, Google și Amazon", a declarat pentru AFP Renjie Guo, director al firmei de inginerie robotică Zeroth.

Potrivit acestuia, Unitree a pus la punct un "ecosistem adiacent care permite și altora să se dezvolte".

Unitree s-a listat pe bursa din Shanghai în ziua deschiderii Conferinței internaționale de robotică de la Beijing

Debutul la bursă al acțiunilor Unitree coincide cu deschiderea unei conferințe internaționale de robotică la Beijing.

Companiile din acest sector investesc masiv în dezvoltarea Inteligenței Artificiale, care permite roboților să se miște și să interacționeze autonom.

Totuși, progresele chinezești generează neîncredere, în special în Statele Unite, pe fondul unei rivalități strategice sporite.

Unitree se numără printre companiile chineze pe care Pentagonul le-a adăugat în iunie pe lista sa de entități considerate "companii militare chineze" care operează direct sau indirect în Statele Unite.

Mai mult, în iulie, Statele Unite au interzis importurile de roboți umanoizi fabricați în străinătate, în numele securității naționale, o măsură care afectează în primul rând companiile chineze.

Tianyu Zang, partener la fondul de investiții Jinqiu Capital, cu sediul la Beijing, spune că IPO-ul Unitree este începutul unei noi etape.

Compania și, in general, sectorul chinez de robotică trebuie acum să treacă la implementare acestor mașini în situații reale și să ofere modele cu capacitatea de a reacționa în mod autonom la situații imprevizibile, spune acest investitor.