Spectacol cu „armata” de roboți umanoizi Unitree, în fața unui templu UNESCO din China: „S-au rugat” și au dansat în sincron perfect

46 de roboți umanoizi G1 produși de compania chineză Unitree, au făcut kung fu la Templul Cerului din Beijing. Sursa foto: Unitree Robotics

O „armată” de roboți umanoizi și-a demonstrat, încă o dată, agilitatea în fața unui important reper din China. În total, 46 de roboți G1 produși de compania chineză Unitree Robotics, au susținut o demonstrație de kung fu și „s-au rugat” pentru binecuvântare la Temple of Heaven (Templul Cerului) din Beijing.

Dansul perfect sincronizat și rutina de arte marțiale din curte au fost realizate pentru a demonstra sistemul Unitree de „control de tip cluster cu concurență ridicată”, care permite zecilor de roboți umanoizi să se miște cu latență redusă, fără a se ciocni între ei.

Momentul a inclus trecerea roboților dintr-o formație pătrată într-una circulară, executarea unor dezechilibrări sincronizate și s-a încheiat cu un salut coordonat adresat templului.

Modelele G1, dezvoltate pentru activități în fabrici și depozite, au prețuri de până la 28.000 de euro. O versiune destinată cercetării, adresată dezvoltatorilor, poate ajunge la un preț dublu.

Templul Cerului este un complex imperial de sacrificiu din secolul al XV-lea, situat în Beijing, utilizat de împărații din dinastiile Ming și Qing pentru a se ruga pentru recolte bogate. Situl face parte din patrimoniul mondial UNESCO și este cunoscut pentru arhitectura sa simbolică, circulară, incluzând Sala Rugăciunii pentru Recolte Bogate.