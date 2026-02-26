Antena 3 CNN High Tech Spectacol cu „armata” de roboți umanoizi Unitree, în fața unui templu UNESCO din China: „S-au rugat” și au dansat în sincron perfect

Spectacol cu „armata” de roboți umanoizi Unitree, în fața unui templu UNESCO din China: „S-au rugat” și au dansat în sincron perfect

Mia Lungu
1 minut de citit Publicat la 10:00 26 Feb 2026 Modificat la 10:11 26 Feb 2026
roboti umanoizi g2 unitree china kung fu rugaciune templul cerului beijing februarie 2026
46 de roboți umanoizi G1 produși de compania chineză Unitree, au făcut kung fu la Templul Cerului din Beijing. Sursa foto: Unitree Robotics

O „armată” de roboți umanoizi și-a demonstrat, încă o dată, agilitatea în fața unui important reper din China. În total, 46 de roboți G1 produși de compania chineză Unitree Robotics, au susținut o demonstrație de kung fu și „s-au rugat” pentru binecuvântare la Temple of Heaven (Templul Cerului) din Beijing.

Dansul perfect sincronizat și rutina de arte marțiale din curte au fost realizate pentru a demonstra sistemul Unitree de „control de tip cluster cu concurență ridicată”, care permite zecilor de roboți umanoizi să se miște cu latență redusă, fără a se ciocni între ei.

Momentul a inclus trecerea roboților dintr-o formație pătrată într-una circulară, executarea unor dezechilibrări sincronizate și s-a încheiat cu un salut coordonat adresat templului.

Modelele G1, dezvoltate pentru activități în fabrici și depozite, au prețuri de până la 28.000 de euro. O versiune destinată cercetării, adresată dezvoltatorilor, poate ajunge la un preț dublu.

Templul Cerului este un complex imperial de sacrificiu din secolul al XV-lea, situat în Beijing, utilizat de împărații din dinastiile Ming și Qing pentru a se ruga pentru recolte bogate. Situl face parte din patrimoniul mondial UNESCO și este cunoscut pentru arhitectura sa simbolică, circulară, incluzând Sala Rugăciunii pentru Recolte Bogate.

