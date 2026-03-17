Bolojan a anunţat că, din 2027, va elimina impozitul pe cifra de afaceri: Pentru a susține companiile care țin economia în mișcare

Premierul României, Ilie Bolojan, a anunţat, marţi, că, din 2027, "eliminăm" impozitul pe cifra de afaceri. "România are nevoie de investiții și stabilitate economică. De aceea, reducem impozitul pe cifra de afaceri anul acesta și îl eliminăm complet de anul viitor, pentru a susține companiile care țin economia în mișcare", a afirmat Bolojan.

"În paralel, majorăm salariul minim cu aproximativ 6,3% de la 1 iulie. Echilibru între creștere economică și câștiguri mai bune pentru români", a mai transmis premierul pe Facebook.

Dacia şi Ford s-au plâns de impozitul de 1% pe cifra de afaceri

Premierul Ilie Bolojan a comentat duminică într-un interviu la Digi 24 problemele legate de restructurări și scăderea producției la compania Dacia. El a precizat că orice reducere de capacitate de producție ale principalelor companii din România, înseamnă pierderi în economie:

“Asta mă îngrijorează. Dacă veți întreba orice lider politic care s-a întâlnit cu cei de la Dacia-Renault, cu cei de la Ford, care sunt două companii care țin exporturile noastre pe piață nu cred că vor avea tupeul să nu recunoască că la fiecare întâlnire li s-a spus: dacă nu scoateți această taxă de 1% pe cifra de afaceri avem probleme serioase în interiorul grupurilor noastre.

Am redus-o anul acesta, acest tip de decizii se ia cu un an-doi înainte. În momentul în care analizele de cost la o companie arată că producția într-o țară e mai scumpă decât în altă țară conducerea grupului va lua decizia să mute probabil unde e mai avantajos.

Nu suntem singuri în lume asta. Inclusiv în interiorul grupurilor care au companii în România este o competiție pentru a prinde comenzi, pentru a fabrica un anumit model într-o țară sau alta și deci această măsură pe care am luat-o cred că va îndrepta lucrurile și ne va face mai atractivi pentru marile investiții", a declarat Bolojan.