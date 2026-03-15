Ilie Bolojan, despre restructurările de la Dacia: “Mă îngrijorează. Înseamnă pierderi în economie"

Premierul Ilie Bolojan a comentat duminică într-un interviu la Digi 24 problemele legate de restructurări și scăderea producției la compania Dacia. El a precizat că orice reducere de capacitate de producție ale principalelor companii din România, înseamnă pierderi în economie:

“Asta mă îngrijorează. Dacă veți întreba orice lider politic care s-a întâlnit cu cei de la Dacia-Renault, cu cei de la Ford, care sunt două companii care țin exporturile noastre pe piață nu cred că vor avea tupeul să nu recunoască că la fiecare întâlnire li s-a spus: dacă nu scoateți această taxă de 1% pe cifra de afaceri avem probleme serioase în interiorul grupurilor noastre. Am redus-o anul acesta, acest tip de decizii se ia cu un an-doi înainte. În momentul în care analizele de cost la o companie arată că producția într-o țară e mai scumpă decât în altă țară conducerea grupului va lua decizia să mute probabil unde e mai avantajos.

Nu suntem singuri în lume asta. Inclusiv în interiorul grupurilor care au companii în România este o competiție pentru a prinde comenzi, pentru a fabrica un anumit model într-o țară sau alta și deci această măsură pe care am luat-o cred că va îndrepta lucrurile și ne va face mai atractivi pentru marile investiții”.

Ilie Bolojan, despre costurile la energie

Ilie Bolojan a precizat că una dintre problemele din România legate de costurile de producție este că piața de energie funcționează la prețuri mai mari decât ar putea funcționa în condiții normale.

“Asta pentru că am luat decizii greșite pentru că am tolerat acțiunile care însemnă scumpirea intenționată în favoarea unor băieți deștepți a prețurilor din energie”.

Premierul a precizat că dezvoltarea rețelelor electrice este blocată în favoarea “unor băieți deștepți”:

“Ani de zile s-a întâmplat asta. Gândiți-vă la două lucruri, și începând de săptămâna viitoare am anunțat că o să mă ocup de acest lucru. Noi avem cam 9.000 de MW necesari ca să ținem țara asta în funcțiune. Compania Transelectrica, de exemplu, împreună cu companiile care sunt distribuitori, dacă ar avea o producție de 1.000-3.000 de MW suplimentari, noi am fi o țară care am avea o superproducție, deci prețurile ar scădea foarte mult. Ca să poți să produci energie trebuie să te poți racorda la sistemul nostru de rețele. Dacă terenul este ocupat nu te poți racorda.

Dacă e înghesuială ți se cer costui suplimentare ca să întărești rețeaua. Au eliberat unor oamnei care în cea mai mare parte fac doar hârtii. Ei au ocupat rețelele, iar un investitor care vrea să facă investiția nu mai are spațiu pentru că este ocupată. Trebuie să sparte aceste ATR-uri ocupate de ani de zile care ocupă posibiliattea de a produce energie în România”.