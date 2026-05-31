Mihai Fifor critică lipsa unei solicitări pentru activarea Articolului 4 al NATO după incidentul de la Galaţi

Deputatul PSD Mihai Fifor a criticat lipsa unei solicitări oficiale din partea României pentru activarea Articolului 4 al Tratatului NATO, în contextul recentului atac care a afectat un bloc de locuinţe din Galaţi.



"Şi totuşi...de ce România nu a cerut încă activarea Articolului 4? Aşa cum au făcut Estonia şi Polonia? Ieri. După CSAT? Ce trebuie să se mai întâmple ca să facem uz de un instrument aflat la îndemâna oricărui aliat? Articolul 4?", a scris deputatul PSD pe Facebook.



Fifor a afirmat că, deşi autorităţile române recunosc existenţa unei ameninţări la adresa securităţii şi au solicitat în ultimele luni sprijin suplimentar din partea aliaţilor, nu au recurs la mecanismul formal de consultare prevăzut de Articolul 4 al Tratatului NATO.



"Dacă România solicită de luni de zile măsuri suplimentare de protecţie, dacă admite că ameninţarea există şi dacă recunoaşte că răspunsurile primite până acum sunt insuficiente, atunci de ce nu foloseşte instrumentul formal pe care îl are la dispoziţie? Suntem la 4 ani şi 3 luni de la debutul războiului din Ucraina. În acest timp, statele de pe flancul estic au înţeles că securitatea cetăţenilor lor nu poate fi lăsată la voia întâmplării. Polonia a invocat Articolul 4. Estonia a invocat Articolul 4. România însăşi a făcut acest lucru în februarie 2022, atunci când a considerat că agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă o ameninţare suficient de serioasă pentru securitatea regiunii", mai arată deputatul social-democrat în postarea sa.



Fifor a precizat că Articolul 4 "nu înseamnă război" şi nici activarea Articolului 5, ci "înseamnă consultări urgente între aliaţi atunci când un stat consideră că securitatea sa este ameninţată".



"Este un instrument politic şi strategic prevăzut de Tratatul NATO. Un mecanism legitim. Un mecanism pe care aliaţii îl folosesc atunci când consideră că situaţia o impune. De aceea întrebările rămân. De ce nu este convocat Consiliul Nord-Atlantic? De ce nu solicită România consultări de urgenţă? De ce nu sunt utilizate toate pârghiile pe care Tratatul NATO le pune la dispoziţia unui stat aliat? Pentru că aici nu discutăm despre orgolii politice. Nu discutăm despre imagine. Nu discutăm despre justificări birocratice. Discutăm despre securitatea României. Iar după ce o dronă rusească loveşte un bloc de locuinţe pe teritoriul naţional provocând victime, numai un noroc chior făcând să nu avem un dezastru, întrebarea nu mai este dacă există motive pentru activarea Articolului 4. Întrebarea este de ce România încă nu a făcut-o", a menţionat Mihai Fifor.