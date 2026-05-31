Nicușor Dan publică imagini cu resturile dronei căzute în Galați: Ancheta a arătat, fără dubiu, că e rusească

4 minute de citit Publicat la 17:12 31 Mai 2026 Modificat la 17:21 31 Mai 2026

Drona care a lovit un bloc din municipiu a fost fără îndoială fabricată în Rusia, a spus președintele. Foto: Facebook.com/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică după-amiază, într-o postare pe Facebook, că anchetatorii care au analizat drona de la Galați au concluzionat fără urmă de îndoială că drona care a lovit blocul din municipiu era de proveniență rusească. Drona este de tip Geran-2. Pe aceasta a fost identificată inscripția cu caractere chirilice „ГЕРАН-2”, iar toate componentele sale indică faptul că a fost fabricată în Federația Rusă. Concluziile anchetei vor fi transmise aliaților din UE și NATO, a mai spus președintele.

Președintele Nicușor Dan a anunțat rezultatele anchetei de la Galați și a publicat imagini cu resturile dronei.

› Vezi galeria foto ‹

Drona care a lovit un bloc din municipiu a fost fără îndoială fabricată în Rusia, a spus președintele.

„Drona prǎbușitǎ joi noapte la Galați este Geran-2, de proveniențǎ ruseascǎ. Aceasta este concluzia fǎrǎ dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român.

Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice”.

Concluzie fără echivoc: drona era rusească

Nicușor Dan a enumerat probele care i-au condus pe anchetatori la această concluzie:

„Pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripția în caractere chirilice „ГЕРАН-2”, iar componentele electronice, sistemele de navigație, modulele de comandă, motorul și elementele constructive analizate prezintă similitudini până la identitate cu cele ale altor drone Geran-2 recuperate anterior pe teritoriul României și identificate cu certitudine ca fiind fabricate în Federația Rusă.

Raportul arată, de asemenea, că marcajele de fabricație, inscripțiile tehnice, caracteristicile constructive și materialele utilizate urmează același proces tehnologic întâlnit la dronele Geran-2 analizate în ultimii ani.

Analizele fizico-chimice au confirmat prezența acelorași tipuri de materiale și combustibili identificați în mod repetat la aparate din această serie.

Pe baza tuturor acestor elemente, ancheta concluzionează fără echivoc că fragmentele recuperate la Galați provin de la o dronă Geran-2 de proveniență rusească”, a scris președintele.

Nicușor Dan a reiterat că responsabilitatea pentru acest incident grav de pe teritoriul României revine Rusiei.

„Faptul că un astfel de aparat a lovit un bloc de locuințe din România, provocând răniți și pagube materiale, este de o gravitate deosebită, iar singurul responsabil este Rusia.

Siguranța cetățenilor români și integritatea teritoriului național sunt obligații fundamentale ale statului român și vor fi apărate cu toată fermitatea”, a scris președintele.

Concluziile anchetei de la Galați vor fi transmise aliaților din UE și NATO.

„Rezultatele acestei anchete vor fi comunicate aliaților noștri și structurilor competente din cadrul NATO și al Uniunii Europene.

România va continua să acționeze împreună cu partenerii săi pentru consolidarea securității la frontiera estică a Alianței și pentru protejarea cetățenilor săi.

România nu va ignora și nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viața cetățenilor săi, securitatea națională sau suveranitatea statului român”, a mai scris președintele României.

Putin a insinuat că drona ar fi ucraineană

Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina pentru drona căzută la Galați, vineri. El a spus că „au mai fost și alte dăți când drone ucrainene au trecut în Finlanda, Polonia, statele baltice” și spune că „același lucru” s-ar fi întâmplat și de această dată.

„Ei mereu reacționază așa, încep să strige «Ajutor! Vin rușii! Atacă rușii!». După care aflăm că dronele erau ucrainene”, a susținut Putin.

Doi răniți după ce o dronă rusească a lovit un bloc

O dronă rusească s-a prăbușit, în noaptea de joi spre vineri, peste un bloc din Galați. Apartamentul aflat la ultimul etaj a fost distrus de impact. Două persoane, o mamă şi fiul ei de 14 ani, au fost rănite uşor, iar aproximativ 70 de locatari au fost evacuați din clădire.

Președintele Nicușor Dan a convocat de urgență ședința CSAT și a numit prăbușirea dronei rusești la Galați „cel mai grav incident care a afectat teritoriul național” de la începutul războiului din Ucraina. La final, a anunțat că va fi expulzat consulul Moscovei la Constanța și consulatul va fi închis.

Într-un interviu pentru BBC, președintele României a declarat că dacă incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al României vor continua va fi expulzat și ambasadorul Moscovei la București.

MApN a transmis că incidentul în urma căruia o dronă rusească a lovit un bloc din Galați nu reprezintă un atac asupra României, ci este consecința războiului din Ucraina. Generalul Gheorghe Maxim susține că Armata Română este încă limitată de legislația aplicabilă pe timp de pace în ceea ce privește doborârea dronelor care ajung în apropierea graniței cu Ucraina.