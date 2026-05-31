CNAB scoate la licitație întreținerea scanerelor de explozibili de pe Henri Coandă. Contractul este de aproape 2 milioane de euro

<1 minut de citit Publicat la 16:42 31 Mai 2026 Modificat la 16:42 31 Mai 2026

Aeroportul „Henri Coandă”. / FOTO: Profimedia Images

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a scos la licitaţie deschisă un contract pentru întreţinerea şi repararea a două sisteme de detectare a explozibililor de pe Aeroportul Henri Coandă. Valoarea estimată a contractului este de 1,9 milioane de euro, fără TVA, notează Agerpres.

Anunţul publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) arată că serviciile vor include şi furnizarea pieselor de schimb necesare funcţionării echipamentelor de securitate, pe o perioadă de patru ani. Contractul nu este împărţit pe loturi.

Banii provin din fonduri proprii ale companiei, iar contractul va fi atribuit prin procedură de licitaţie deschisă. Firmele interesate îşi pot depune ofertele până pe 13 iulie 2026, ora 15:00.

Documentaţia prevede că ofertanţii trebuie să deţină autorizaţii emise de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) pentru întreţinerea acestor echipamente şi să facă dovada că au mai prestat servicii similare pentru aparate cu raze X folosite la controlul de securitate al bagajelor.

CNAB administrează Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu.