Au început lucrările la Tunelul Balota, cel de-al cincilea în construcție de pe Autostrada Sibiu-Pitești

2 minute de citit Publicat la 21:13 30 Mai 2026 Modificat la 21:17 30 Mai 2026

Autorizația de construire a fost emisă la data de 28 mai. Foto: Facebook.com/Irinel Ionel Scrioșteanu

Au început lucrările la un nou tunel rutier pe traseul autostrăzii Sibiu–Pitești A1. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, a anunțat că a început construcția Tunelului Balota, cel de-al cincilea tunel la care se lucrează pe acest traseu.

Autorizația de construire a fost emisă la data de 28 mai, iar constructorul a și început lucrările la tunelul de 500 de metri.

„Pe șantierul Secțiunii 2: Boița - Cornetu a Autostrăzii Sibiu - Pitești A1 a fost o săptămână bună, întrucât imediat după ce a fost emisă o nouă Autorizație de Construire pe 28 mai 2026, constructorul a început deja lucrările la un nou tunel rutier la nivel autostradă.

Este vorba despre Tunelul Balota, acesta fiind cel de-al cincilea tunel la care se lucrează pe traseul Autostrăzii Sibiu - Pitești A1 și are o lungime de aproximativ 500 metri”, a scris Ionel Scrioșteanu pe Facebook.

Noua autorizație de construcție pentru autostrada Sibiu-Pitești cuprinde pentru 15 viaducte și un tunel, care se adaugă primelor 6 viaducte ale proiectului, tunelului Boița și tunelului Robești. De asemenea, contractul pentru această secțiune de autostradă prevede prevede construcția a:

31,33 km de autostradă;

49 de poduri și viaducte;

7 tuneluri cu lungimi cuprinse între 250 m și 1590 m, cu o lungime totală de 5 km;

1 ecoduct în zona localității Lazaret, care va avea 210 metri lungime și care va traversa râul Olt, calea ferată și DN7;

„Mulțumesc și pe această cale direcției specializate din cadrul Ministerului pentru emiterea acestei autorizații pentru că este una dintre cele mai complexe emise până acum pentru realizarea unei lucrări în domeniul construcției de autostrăzi în zona montană”, a mai scris Scrioșteanu.

Autostrada Sibiu-Piteşti (formată din 5 secţiuni) va avea o lungime de 122,11 km şi face parte din Coridorul 4 Pan-european, care tranzitează România de la Est la Vest (între Portul Constanţa şi Punctul de Trecere a Frontierei de la Nădlac).