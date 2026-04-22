Autostrada Sibiu-Pitești. Un nou tronson de aproape 10 kilometri va fi deschis cu 6 luni mai devreme

1 minut de citit Publicat la 16:43 22 Apr 2026 Modificat la 16:43 22 Apr 2026

Se va circula astfel pe aproape 54 km din cei 122 km ai autostrăzii Sibiu-Piteşti (A1) / sursă foto: Facebook- Cristian Pistol

Secţiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Piteşti (Tigveni - Curtea de Argeş), în lungime de 9,86 km, este aproape finalizată, a anunţat directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

„Doar 10 procente ne mai despart de deschiderea circulaţiei pe încă o secţiune a autostrăzii Sibiu-Piteşti (A1)! Pe şantierul secţiunii 4 (Tigveni - Curtea de Argeş), în lungime de 9,86 km, constructorul austriac (PORR) este mobilizat cu 450 de muncitori şi 130 de utilaje”, a precizat Pistol, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, se desfăşoară următoarele lucrări: terasamente - excavaţii şi umpluturi; suprastructură - aşternere balast stabilizat şi mixtură asfaltică; structuri - la cele 12 poduri şi pasaje de pe traseu se montează parapet metalic şi se instalează ţevile de scurgere a apelor pluviale şi rosturie de dilataţie; iluminat rutier şi ITS.

La tunelul Momaia (1.350 m) se montează echipamentele şi sisteme pentru siguranţa circulaţiei, iar la sensul giratoriu Tigveni s-a finalizat aşternerea stratului de legătură.

„Dacă se va menţine actualul ritm de lucru, anul acesta se va putea deschide circulaţia pe această secţiune cu aproximativ 6 luni mai devreme faţă de termenul contractual (februarie 2027)”, a arătat directorul general al CNAIR.

Se va circula astfel pe aproape 54 km din cei 122 km ai autostrăzii Sibiu-Piteşti (A1).

Valoarea contractului este de 1,678 miliarde de lei, fără TVA, iar sursa de finanţare este asigurată prin Programul Transport (PT) 2021-2027.