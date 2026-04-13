Autostrada A8 avansează: CNAIR lansează licitația pentru lotul Miercurea Nirajului-Sărățen. Care este valoarea contractului

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat în licitaţie contractul pentru supervizarea proiectării şi execuţiei lotului 1b Miercurea Nirajului - Sărăţeni al autostrăzii Târgu Mureş - Târgu Neamţ (A8), secţiunea II Miercurea Nirajului - Leghin, un contract estimat la 55,670 milioane de lei, fără TVA, potrivit unui anunţ postat pe site-ul de licitaţii publice, potrivit Agerpres.

"Obiectul contractului Servicii de Supervizare «Proiectare şi execuţie Autostrada Târgu Mureş - Târgu Neamţ: Secţiunea II: Miercurea Nirajului - Leghin, km 22+000 - km 181+195: Lot 1b: Miercurea Nirajului - Sărăţeni» va consta în furnizarea de servicii de supervizare de înaltă calitate, atât în timpul perioadei de proiectare şi execuţie a lucrărilor, cât şi pe parcursul perioadei de garanţie a lucrărilor, în vederea urmăririi corectei utilizări a fondurilor disponibile şi pentru a se asigura că antreprenorul proiectează şi execută lucrările în conformitate cu obligaţiile contractuale, în special în ceea ce priveşte durata, cantitatea, calitatea şi costul proiectării şi al lucrărilor. (...).

În conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă optează pentru achiziţionarea ulterioară de noi servicii similare de la ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul prezentei proceduri de achiziţie publică în cuantum de 8.503.040,00 lei lei, fără TVA, valoarea reprezentând 20% din valoarea estimată a contractului (fără sumele provizionate şi rezerve de implementare). Valoarea estimată totală a contractului (inclusiv servicii similare) este de 55.669.760,00 lei fără TVA.

Valoarea minimăa intervalului de la Secţiunea II.1.5 reprezintă valoarea estimată a prezentei proceduri, în funcţie de care se va elabora şi evalua oferta, iar valoarea maximă a intervalului de la Secţiunea II.1.5 reprezintă valoarea estimată ce conţine atât valoarea estimată a prezentei proceduri, cât şi valoarea posibilelor servicii noi similare conform art. 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016", se arată în anunţul companiei de drumuri.

Tipul procedurii este licitaţie deschisă. Achiziţia nu implică încheierea unui acord-cadru şi intră sub incidenţa acordului privind achiziţiile publice.

Contractul nu este împărţit în loturi, iar executarea acestuia nu este supusă unor condiţii speciale.

Ofertantul trebuie să demonstreze că cifra de afaceri anuală totală pentru fiecare din exerciţiile financiare aferente anilor 2022, 2023 şi 2024 a fost de minimum 10 milioane de lei.

Autoritatea contractantă va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu, în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat sau cu cele ale statului membru ale autorităţii contractante.

De asemenea, autoritatea contractantă va exclude din procedura de atribuire un operator economic în cazul în care poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.

Durata contractului este de 154 de luni şi cuprinde: 6 luni supervizarea pentru etapa de proiectare, 24 de luni supervizarea pentru etapa de execuţie a lucrărilor şi 124 de luni supervizarea pentru perioada de garanţie a lucrărilor.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 11 mai 2026, ora 15:00. Acestea trebuie depuse în limba română.

"Prezenta procedură de achiziţie publică este iniţiată sub incidenţa următoarei condiţii: încheierea contractului de achiziţie publică este condiţionată de obţinerea/aprobarea finanţării serviciilor din fonduri de la bugetul de stat şi/sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situaţia în care se respectă dispoziţiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislaţiei privind finanţele publice.

În cazul în care, indiferent de motive, obţinerea/aprobarea finanţării serviciilor din fonduri de la bugetul de stat şi/sau fonduri europene nerambursabile nu se realizează, autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului.

De asemenea, autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016 şi în situaţia în care datorită perioadei scurse între momentul depunerii ofertelor şi până la rămânerea definitivă a rezultatului procedurii de achiziţie publică preţurile incluse de ofertanţi în cadrul propunerilor financiare sunt afectate sau alterate într-o măsură care să conducă fie la nerealizarea obiectivului de investiţie în preţurile ofertate, fie să nu asigure realizarea şi finalizarea corespunzătoare a contractului.

Autoritatea Contractantă estimează că va obţine finanţarea necesară semnării contractului în primul semestru al anului 2026", se menţionează în anunţul publicat pe SEAP.