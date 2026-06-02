Comisia le cere statelor să nu mai suspende regulile Schengen și să permită circulația liberă. Nouă țări au controale la frontieră

Comisia Europeană le-a recomandat, marţi, mai multor state să pună capăt controalelor la frontierele interne din Uniunea Europeană, pentru a favoriza o cooperare regională mai „eficace”, relatează AFP, citată de Agerpres. Solicitarea vine în condițiile în care numeroase țări au reimpus controale la frontiere, excepții de la regulile Schengen de liberă circulație a persoanelor și mărfurilor.

În ultimele luni, mai multe ţări au anunţat reintroducerea sau prelungirea controalelor lor la frontierele interne în Europa, în numele luptei contra imigraţiei ilegale sau ameninţării teroriste: Austria, Danemarca, Franţa, Germania, Italia, Olanda, Slovenia, Suedia, precum şi Norvegia, ţară care nu este membră a UE, dar este în spaţiul Schengen.

Cu titlu excepţional şi temporar, statele pot reintroduce controale între vecinii europeni dacă se confruntă cu o ameninţare gravă pentru ordinea publică sau securitatea internă, conform tratatelor UE.

Însă, Comisia subliniază ataşamentul său faţă de principiul liberei circulaţii în interiorul spaţiului Schengen şi insistă pe consecinţele negative ale acestor controale interne, în special pentru lucrătorii transfrontalieri. În aceste condiţii, Comisia Europeană le recomandă statelor respective să elimine progresiv controalele la frontiere, graţie cooperării regionale.

Potrivit executivului UE, există alternative mai eficace, cum sunt „controale nesistematice ale poliției, identificarea biometrică mobilă sau tehnologiile de urmărire a vehiculelor”.

Uniunea Europeană a adus în discuție, de asemenea, intrarea în vigoare a Pactului privind Azilul şi Migraţia, o lege ce „le va furniza statelor membre instrumente mai eficace pentru a face faţă deplasărilor neautorizate în spaţiul Schengen”.

Tot marţi, primarul oraşului olandez Nijmegen, Hubert Bruls, a opinat că actualele controale de la frontiera cu Germania afectează relaţiile amicale ale acestei ţări cu Olanda.

„Atunci când controalele frontaliere temporare au fost introduse în 2024, încă puteam înţelege necesitatea lor. Dar deja ele sunt în vigoare de doi ani şi acum tensionează relaţiile dintre ţările noastre”, a spus Bruls, care este şi preşedintele asociaţiei de cooperare transfrontalieră a euroregiunii Rin-Waal.

Germania a introdus controale la toate frontierele sale pe 16 septembrie 2024, în încercarea de a limita numărul de intrări neautorizate. Aceste controale au fost prelungite de trei ori, cel mai recent până la 15 septembrie 2026, dar ministrul de interne german, Alexander Dobrindt, a anunţat că intenţionează să menţină măsura în ciuda scăderii numărului de solicitanţi de azil.

Aceste controale au avut ca rezultat ambuteiaje rutiere de partea olandeză a graniţei. Hubert Bruls a declarat că timpii de aşteptare sunt o problemă zilnică pentru navetiştii şi companiile din zonă, care îi costă timp şi bani.