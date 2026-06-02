După o operație ratată la pleoape, o femeie nu și-a mai putut închide ochii nici atunci când dormea. Iar asta este doar prima lovitură

Femeia din China nu și-a mai putut închide complet ochii ani de zile după operația ratată FOTO: Weibo

După ce a suferit o intervenție estetică la pleoape la o clinică neautorizată, o femeie din China s-a chinuit mai mulți ani, pentru că nu și-a mai putut închide complet ochii, nici măcar atunci când dormea.

În iunie 2020, o femeie pe nume Wang s-a prezentat la Clinica de Chirurgie Estetică Meixi din orașul Suzhou, provincia Jiangsu, China, pentru a efectua o operație de creare a pliului dublu al pleoapei. Cunoscută și sub denumirea de blefaroplastie asiatică, aceasta este o procedură cosmetică relativ comună, menită să creeze sau să accentueze pliul pleoapei superioare. În acest caz însă, rezultatul a fost departe de cel dorit, potrivit South China Morning Post.

După ce a plătit 12.000 de yuani (aproximativ 1.800 de dolari), Wang a fost operată de o femeie numită Meng, care susținea că este și directoarea de marketing a clinicii. Wang a fost externată în aceeași zi, însă chiar din prima noapte a început să simtă dureri puternice. A sunat-o pe Meng și aceasta i-a spus, cu nonșalanță, că totul este în regulă și că durerea va dispărea în câteva zile.

Din păcate, odată cu trecerea timpului, simptomele lui Wang s-au agravat. Nu numai că durerea nu s-a diminuat, dar pleoapele au început să se răsucească spre exterior, iar ochii au început să secrete cantități mari de lichid care îi curgea continuu pe față. Ca și cum nu ar fi fost suficient, Meng a încetat să-i mai răspundă la apeluri, iar Wang a fost nevoită să solicite ajutor la un spital local.

„Medicii de la un spital important au descoperit că îmi fuseseră afectate canalele lacrimale și că operația la pleoape fusese efectuată incorect”, a declarat Wang. „Mi-au recomandat să fac o altă intervenție chirurgicală pentru a corecta greșeala”.

La un moment dat, tânăra a suferit o operație corectivă, însă a rămas cu leziuni ale pleoapelor care o împiedicau să-și închidă complet ochii, chiar și în timpul somnului. În 2022, în urma unei evaluări realizate de o agenție locală, leziunea oculară a lui Wang a fost clasificată drept un handicap de gradul 9, într-un sistem în care gradul 10 reprezintă cel mai sever nivel.

„Operația mi-a lăsat consecințe grave. Mi-a fost atât de rușine încât nu îndrăzneam să merg la serviciu sau să mă întâlnesc cu cineva. Ulterior, am suferit de depresie și insomnie”, a povestit femeia.

Wang a decis să o dea în judecată pe Meng după ce anchetatorii au descoperit că aceasta nu deținea licență medicală, iar clinica la care lucra nu avea nici autorizație legală de funcționare. Înainte ca instanța să pronunțe o hotărâre, persoana acuzată și-a trimis avocatul să negocieze o înțelegere cu Wang, pentru a evita o posibilă pedeapsă cu închisoarea.

În cele din urmă, cele două părți au ajuns la un acord. Meng urma să-i plătească lui Wang despăgubiri în valoare de 850.000 de yuani (aproximativ 125.650 de dolari), însă Wang trebuia să șteargă toate postările de pe rețelele sociale referitoare la experiența ei și să promită că nu va mai intenta alte acțiuni legale și nu va discuta despre operația ei cu presa. Acordul prevedea că, dacă nu respectă aceste condiții, va trebui să-i plătească lui Meng 400.000 de yuani (aproximativ 59.000 de dolari).

Wang a crezut că, după semnarea acordului, va putea reveni la o viață normală. Curând însă a aflat că Meng începuse să publice videoclipuri pe rețelele sociale în care o insulta și îl acuza pe fratele ei de fraudă, printre altele. Cumnata lui Wang a reacționat publicând documente care demonstrau că Meng practicase medicina ilegal, iar Wang însăși a apărut în mai multe videoclipuri pentru a-și spune povestea și a-și apăra reputația.

În momentul în care Wang a vorbit online despre experiența ei cu operația estetică, ea a încălcat termenii acordului, iar Meng a dat-o imediat în judecată. La începutul acestui an, un judecător a decis în favoarea chirurgului, obligând-o pe Wang să restituie 400.000 de yuani, conform prevederilor acordului. În ciuda încercărilor de a obține o reexaminare a cazului de către o instituție superioară de urmărire penală, cererea ei a fost respinsă pe 23 mai, iar acum trebuie să-i plătească lui Meng suma de 400.000 de yuani.

„Este foarte dificil să-mi apăr drepturile. Sper ca experiența mea să fie o lecție pentru toate femeile. Gândiți-vă foarte bine înainte de a recurge la chirurgie estetică, pentru că ar putea duce la regrete pentru tot restul vieții”, a avertizat Wang pe rețelele sociale.