Mai multe şantiere de pe Autostrada A7 au fost inundate după ploile abundente din ultimele zile. CNAIR: Vijeliile blochează activitatea

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis, marţi, că mai multe şantiere de pe Autostrada A7 au fost inundate după vijeliile și ploile abundente din ultimele zile. Sunt afectate sectoare cuprinse între Focșani și Pașcani, pe care nu se poate munci în ritm normal.

"Vijeliile și ploile abundente blochează activitatea în șantiere! Imagini din șantierele autostrăzii A7, unde utilajele nu pot intra pe mai multe sectoare cuprinse între Focșani și Pașcani aflate în lucru", a comunicat CNAIR.

Din imagini se poate observa că şantierele au fost inundate, iar ritmul de lucru este afectat. Utilajele nu pot înainta pe sectoarele cuprinse între Focșani și Pașcani.

Când se deschide circulaţia de la Adjud la Bacău

"La sfârșitul lunii august 2026 se va deschide circulația de la Adjud la Bacău pe 60,3 km care se vor adăuga celor 250 km pe care se circula în momentul de față, de la București la Adjud", a transmis şeful CNAIR, Cristian Pistol, săptămâna trecută.

"Stadiul fizic se apropie de 75% și se lucrează intens la poduri (suprastructuri) și terasamente. Asfaltul este așternut în proporție de peste 70%, ca și parapetul metalic, iar sistemele ITS sunt în lucru.

Cea mai complexă structură din acest șantier, podul de la km 83+800, în lungime totală de 1,300 km, a atins un stadiu fizic de peste 60% și se lucrează intens la montarea tablierului metalic", a afirmat Pistol.

"Valoarea contractului pentru construcția lotului Răcăciuni-Bacău este de 1,673 miliarde lei (fără TVA), iar sursa de finanțare este asigurată prin PNRR", a mai notat şeful CNAIR.