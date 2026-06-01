Un bărbat a primit despăgubiri de 30.000 de lire sterline pentru că angajatorul lui nu i-a dat nimic de lucru timp de un an

Un cetățean indian care a venit în Marea Britanie pentru a lucra ca îngrijitor a primit despăgubiri de aproape 30.000 de lire sterline, deoarece angajatorul său nu i-a dat nimic de lucru timp de un an, scrie The Guardian.

Un tribunal pentru litigii de muncă a decis că firma Swan Care Solutions Ltd trebuie să îi plătească lui Shabin Shaji salariile pentru munca pe care acesta era pregătit și dispus să o facă.

Shaji a plecat din Kerala, India, spre Stafford, Anglia, convins că în Marea Britanie era o mare nevoie de lucrători în domeniul îngrijirii. În 2023, el și-a cumpărat o mașină pentru acest loc de muncă și a urmat cursuri online de pregătire.

În fața tribunalului, el a spus că, înainte să ajungă în Marea Britanie, ceruse sfaturi de la o influenceriță de pe YouTube despre cum își poate găsi un loc de muncă acolo. Femeia l-a pus în legătură cu mai mulți intermediari, cărora Shaji le-a plătit 17.000 de lire sterline. Ulterior, el a susținut un interviu pe WhatsApp pentru un post la Swan Care Solutions, potrivit informațiilor prezentate în tribunal.

După interviu, Shaji a primit un certificat de sponsorizare. Acesta îi permitea să locuiască și să lucreze în Marea Britanie pentru Swan Care Solutions, companie aprobată de autoritățile britanice ca angajator sponsor.

Însă bărbatul, absolvent de informatică și cu experiență anterioară în domeniul sănătății în India, a ajuns într-o situație dificilă. Angajatorul din Staffordshire nu i-a oferit nicio tură de lucru, deși el a cerut în repetate rânduri să fie chemat la muncă.

Viza sa îl împiedica să lucreze pentru un alt angajator mai mult de 20 de ore pe săptămână. Abia în aprilie 2024, la un an după sosirea în Marea Britanie, a reușit să obțină sponsorizare de la o altă firmă. Ulterior, însă, s-a întors în India, având probleme de sănătate.

Shaji, în vârstă de 33 de ani, a câștigat procesul după ce a cerut ajutorul organizației Work Rights Centre, care sprijină angajații aflați în situații dificile. Reprezentanții organizației spun că „mii de oameni” au plătit bani recrutorilor, doar pentru a ajunge în Marea Britanie și a fi apoi ignorați de angajatori.

Dora-Olivia Vicol, directoarea executivă a organizației, a declarat că numeroși lucrători migranți din domeniul îngrijirii au fost atrași în Marea Britanie cu promisiunea unei vieți mai bune, dar au ajuns în sărăcie și au fost abandonați de angajatori și de stat. Ea a spus că e necesară o reformă privind viza pentru lucrători calificați, astfel încât oamenii să poată schimba mai ușor angajatorul atunci când contractele sau drepturile le sunt încălcate.

Tribunalul a aflat că angajați ai Swan Care Solutions i-au sugerat lui Shaji să lucreze la negru și să meargă la o bancă de alimente atunci când le-a spus că nu mai are bani. Ei i-au transmis că îl vor contacta când îi va veni „rândul”.

La o audiere din luna mai, compania a fost obligată să plătească 8.700 de lire sterline drept cheltuieli de judecată. Această sumă se adaugă celor 28.843,54 lire sterline pe care firma trebuie să i le plătească pentru salarii, concediu neplătit și alte încălcări ale obligațiilor legale.

La o audiere desfășurată la Birmingham, judecătoarea Kate Edmonds a spus că Shaji făcuse tot ce era necesar pentru a începe munca. Era deja în țară, avea documentele necesare și locuia în zona potrivită. Cu toate acestea, compania nu i-a oferit de lucru și nu l-a plătit. Judecătoarea a explicat că firma l-a tratat, practic, ca pe un lucrător cu program zero ore, deși el nu avea un astfel de contract. Ea a mai spus că angajatorul i-a refuzat munca și că, prin urmare, a existat o reținere neautorizată din salariile care i se cuveneau.

Shaji a povestit că a rămas fără bani și a fost nevoit să depindă de ajutorul altora. A spus că bea apă de la robinet, cumpăra pâine aproape expirată și căuta prin magazine alimente oferite gratuit persoanelor aflate în dificultate. El a spus că mergea la biserică, iar duminica, după slujbă, oamenii de acolo îi ofereau ceai și câteva gustări. „Le sunt foarte recunoscător”, a spus el.

„Am crezut că va fi o mare oportunitate, dar când am ajuns în Marea Britanie am găsit imigranți și britanici care se chinuiau. Eram într-o situație îngrozitoare și simțeam că nimănui din autorități nu îi pasă dacă trăiesc sau mor”, a spus Shaji.

El le-a spus judecătorilor că acțiunile Swan Care Solutions au avut efecte grave și de lungă durată asupra banilor săi și ai familiei sale.

Judecătoarea Edmonds a spus că nu este clar cum a ajuns Shaji în contact cu Swan Care Solutions, dar că este clar că el a fost în legătură cu persoane cărora le-a transferat bani.

Judecătoarea a mai spus că licența Swan Care Solutions de a emite certificate de sponsorizare a fost revocată în 2024. Unul dintre motive a fost faptul că firma nu își plătea lucrătorii până când aceștia nu finalizau pregătirea.