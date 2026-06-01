România a convocat Consiliul de Securitate ONU, după incidentul cu drona rusească de la Galați. Întrunirea are loc astăzi, la New York

România a convocat Consiliul de Securitate ONU, după incidentul cu drona rusească de la Galați. Foto: Getty Images

România a convocat Consiliul de Securitate al ONU, care se va reuni luni, după ce o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați, rănind doi oameni.

„Imediat după incidentul dronei ruseşti care a explodat pe clădirea de apartamente din Galaţi, România a declanşat consultări la ONU şi a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate, în baza articolelor 34 şi 35 din Carta Naţiunilor Unite, care reglementează rolul Consiliului în situaţii care pun în pericol menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. Solicitarea României a fost sprijinită de parteneri şi aliaţi”, a anunţat ambasadorul României la ONU, Cornel Feruţă.

Conform diplomatului, intruziunea dronei şi explozia acesteia într-o zonă dens populată în urma căreia au fost răniţi cetăţeni români „sunt încălcări grave ale Cartei ONU şi dreptului internaţional”.

Consiliul de Securitate al ONU se reunește diseară, la New York

Consiliul de Securitate al ONU se va întruni luni, 1 iunie 2026, la ora 3 p.m. ora New York (ora 22.00 a României), în sesiune specială.

Ministrul afacerilor Externe, Oana Ţoiu, se află deja în SUA și va participa în persoană la reuniunea Consiliului.

Ministerul Apărării Naționale a publicat, duminică seara, concluziile anchetei privind incidentul care a avut loc la Galați în noaptea de joi spre vineri, când o dronă rusească a lovit un bloc din oraș, rănind doi oameni. MApN a precizat că drona era una de tip Geran-2, de fabricație rusească, care a avut o „încărcătură de luptă de tip High-Explosive (HE), cu greutatea de aproximativ 30 kg (echivalent TNT)”.

Anterior, președintele Nicușor Dan a anunțat că anchetatorii care au analizat drona de la Galați au concluzionat fără urmă de îndoială că drona care a lovit blocul din municipiu era de proveniență rusească. Concluziile anchetei vor fi transmise aliaților din UE și NATO, a mai spus președintele.

După ce drona a lovit un bloc din Galați, MApN a transmis că incidentul nu reprezintă un atac asupra României, ci este consecința războiului din Ucraina. Şeful Statului Major al Armatei Române, Gheorghiță Vlad, a declarat că incidentul reprezintă „o acţiune nesăbuită a Federaţiei Ruse”.

Ce rol are Consiliul de Securitate al ONU

Consiliul de Securitate al ONU este principala structură internațională care se ocupă de menținerea păcii și securității în lume. Practic, atunci când apar conflicte sau tensiuni între state, acesta este organismul care încearcă să găsească soluții și să prevină escaladarea violenței.

În funcție de situație, Consiliul poate impune sancțiuni, poate autoriza intervenții internaționale sau poate trimite misiuni de menținere a păcii în zonele afectate de război. Deciziile sale sunt obligatorii pentru toate statele membre ale ONU.

Consiliul este format din 15 membri, dintre care cinci sunt permanenți - Statele Unite, Rusia, China, Franța și Marea Britanie - și au drept de veto, adică pot bloca deciziile importante. Restul de 10 membri sunt aleși periodic.