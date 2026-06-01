Drona rusească de la Galați a expus vulnerabilitatea Europei. Mircea Geoană: „Trebuie să depunem mult mai mult efort”

1 minut de citit Publicat la 12:16 01 Iun 2026 Modificat la 12:19 01 Iun 2026

Blocul din Galați lovit de drona ruseacă FOTO: Inquam Photo/ George Călin

Fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat pentru Euronews că Europa are nevoie de capacități de apărare mai eficiente la altitudine joasă, pentru a putea doborî dronele care pătrund în spațiul aerian al statelor membre, în contextul incidentului recent din Galați, soldat cu doi răniți.

Într-un interviu acordat Euronews, Geoană a spus că orașul „este încă în stare de șoc” după ce o dronă rusească încărcată cu explozibili s-a prăbușit vineri pe un bloc de locuințe, provocând un incendiu și rănind două persoane.

Autoritățile române au atribuit incidentul Rusiei și au decis expulzarea consulului rus de la Constanța, precum și închiderea consulatului.

În ultimele săptămâni, mai multe drone au pătruns în spațiul aerian european, inclusiv în zona țărilor baltice, însă incidentul din România este primul în care au existat victime pe teritoriul țării.

„Șocul provocat de incursiunea dronei rusești și explozia de pe blocul din Galați este încă prezent”, a declarat Geoană pentru Euronews, în emisiunea Europe Today.

El a explicat că orașul Galați, aflat pe Dunăre și în apropierea graniței cu Ucraina, se află într-o zonă unde atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene sunt frecvente.

Fostul oficial NATO a subliniat că incidentele de acest tip arată necesitatea consolidării apărării aeriene, în special împotriva amenințărilor de la joasă altitudine.

„Trebuie să depunem mult mai mult efort pentru a găsi tipul potrivit de apărare aeriană și antirachetă pentru NATO, în general”, a spus Geoană.

El a precizat că, pentru țintele de altitudine medie și mare, există deja sisteme precum Patriot sau avioanele de tip F-16 și F-35, însă apărarea împotriva dronelor care zboară la joasă altitudine rămâne o vulnerabilitate.

„Pentru aceste amenințări de joasă altitudine… soluțiile există, dar trebuie să fie puse pe primul loc”, a adăugat el.

Incidentul de la Galați a readus în discuție capacitatea NATO de a reacționa rapid la astfel de situații, după ce autoritățile române au avut la dispoziție doar câteva minute pentru a interveni.

După indidentul de vineri, România a convocat Consiliul de Securitate al ONU, care se va reuni luni seară la New York.