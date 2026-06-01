Un hoț s-a apucat să sape un tunel ca să jefuiască o bancă din Roma. Până l-a terminat, agenția s-a închis

Sucursala băncii se închisese cu ceva timp în urmă din cauza mutării în altă locaţie. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

La Roma, în Italia, un hoţ a săpat un tunel sub bancă, dar sucursala fusese închisă de ceva vreme, aşa că banditul s-a trezit în incinta goală. Infractorul era convins că plănuia un jaf, dar sucursala băncii fusese închisă din cauza relocării. Investigațiile sunt în curs de desfășurare pentru identificarea hoțului.

Hoţul a săpat un tunel pe sub bancă și apoi a forat o gaură în podeaua sucursalei de la Roma. Ceea ce hoțul probabil nu știa, însă, era că sucursala se închisese cu ceva timp în urmă din cauza mutării în altă locaţie, așa că, atunci când a ieșit prin gaură, a găsit sediul gol, fără nimic de furat, relarează Fanpage.

Alarma s-a declanșat imediat, iar carabinierii au intervenit la fața locului. Poliţiştii au percheziționat sucursala abandonată, găsind o gaură în podea, dar nu au găsit nicio urmă a hoțului. Este probabil ca infractorul să fi evadat prin același tunel pe care l-a folosit pentru a intra în sucursala băncii.

Carabinierii au cercetat apoi incinta filialei și au deschis o anchetă pentru a reconstitui exact ce s-a întâmplat și a-l identifica pe hoțul care a intrat prin efracție în bancă.