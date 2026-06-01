„Highway to Hel” revine: Celebrul autobuz 666, care a stârnit controverse în întreaga lume, circulă din nou

1 minut de citit Publicat la 09:27 01 Iun 2026 Modificat la 10:19 01 Iun 2026

Compania de transport FlixBus a anunțat relansarea cursei cu numărul 666 către stațiunea Hel, una dintre cele mai populare destinații de pe litoralul Poloniei. Este vorba despre celebra rută supranumită „Autostrada spre Hel” („Highway to Hel”), localitate al cărui numei care seamănă cu cuvântul englezesc „hell” (iad).

În urmă cu doi ani, grupuri religioase conservatoare au criticat dur asocierea dintre numărul 666 și destinația Hel, considerând-o una „satanică”. În urma presiunilor, în 2023 numărul cursei a fost schimbat în 669, scrie BBC.

Noua rută operată de FlixBus va avea o durată de aproximativ 13 ore și va lega orașul Cracovia de Hel, trecând prin mai multe orașe importante ale Poloniei, inclusiv capitala Varșovia.

Purtătorul de cuvânt al FlixBus, Aleksander Kalenik, a declarat pentru postul polonez TVN24 că alegerea numărului 666 a fost una intenționată.

„Numărul 666 a fost ales în mod deliberat ca element de marketing, pentru a crește vizibilitatea acestei legături către Hel, o destinație foarte populară în sezonul de vacanță”, a explicat acesta.

În iunie 2023, când PKS Gdynia a decis să renunțe la numărul 666, un reprezentant al companiei declara că decizia a venit după ani de solicitări primite din partea unor persoane care cereau schimbarea indicativului.

„Conducerea a cedat în fața scrisorilor și solicitărilor care ne-au fost trimise. Nu erau foarte numeroase, dar apăreau periodic de mulți ani și cereau schimbarea numărului liniei”, spunea atunci reprezentantul companiei.

Un grup religios din Polonia a acuzat la vremea respectivă operatorul de transport că „răspândește satanismul”.

Controversa are legătură cu faptul că, în Biblie, 666 este considerat „numărul Fiarei”, iar numele localității Hel diferă cu doar o literă de cuvântul englezesc „hell” („iad”).

Polonia este o țară majoritar romano-catolică, unde Biserica a avut în mod tradițional o influență importantă în societate.

Orașul Hel este situat la capătul Peninsulei Hel, o fâșie de pământ cu o lungime de aproximativ 35 de kilometri care se întinde în Golful Gdańsk, în nordul Poloniei.

Stațiunea atrage anual numeroși turiști datorită plajelor sale cu nisip, clădirilor istorice și centrului dedicat protecției focilor.