„El Tigre”, un admirator al lui Trump, vrea să devină președintele Columbiei. Campanie cu atacuri cu drone, răpiri și asasinate

Foto: Profimedia Images

Alegerile prezidențiale din Columbia se vor decide într-un tur doi care va avea loc pe data de 21 iunie, după ce niciunul dintre candidați nu a reușit să obțină o victorie categorică în primul tur, relatează BBC.

Cei doi politicieni care se luptă pentru a deveni succesorul lui Gustavo Petro, actualul președinte al țării, de stânga, sunt un admirator al lui Donald Trump – Abelardo de la Espriella – și „moștenitorul” lui Petro din partidul „Pactul Istoric”, Ivan Cepeda.

În primul tur, Espriella a reușit să obțină 43,74%, în timp ce rivalul său de stânga a obținut 40,9%.

Campanie cu atacuri cu drone, răpiri și omoruri

Campania a fost marcată de violențe, inclusiv atacuri cu drone, răpiri, omoruri și asasinarea unui candidat la președinție, anul trecut, la un miting. Cei doi politicieni propun viziuni diferite pentru soluționarea conflictului armat intern violent din Columbia, care durează de decenii, dar s-a intensificat din nou în ultimii ani.

Duminică, niciunul dintre candidați nu a obținut peste 50% din voturi pentru a câștiga direct din primul tur.

Deși sondajele îl indicau pe Cepeda drept favorit să termine înaintea rivalului său de dreapta, rezultatele oficiale au arătat că acesta era în urmă, la distanță mică.

După ce s-a clasat pe primul loc, De La Espriella a spus că în turul al doilea va „pune capăit tiraniei și absolutismului”, numind rezultatul „un triumf pentru cei dintre noi care nu am trăit niciodată în cârca statului”.

Între timp, Cepeda a spus că nu va comenta până când numărătoarea nu va fi verificată de judecători. Paloma Valencia, conservatoarea moderată care s-a clasat pe locul al treilea, cu mai puțin de 7%, și-a anunțat apoi sprijinul pentru De La Espriella.

Președintele Petro, care l-a susținut pe Cepeda, a spus că nu „acceptă rezultatele numărătorii preliminare” și că va aștepta rezultatele finale revizuite de judecători. El a invocat nereguli la vot, susținând inclusiv că „sute de mii de voturi au fost adăugate” — fără să prezinte vreo dovadă.

Autoritățile electorale au spus că ziua votului s-a desfășurat „normal și în siguranță”.

Lupte de gherilă

Cepeda a fost implicat activ în negocierile de pace care au dus, în 2016, la un acord istoric între guvernul columbian și gruparea de gherilă FARC, ceea ce a dus la dezarmarea a mii de luptători rebeli.

El este adesea descris drept unul dintre arhitecții strategiei de „pace totală” a președintelui Petro, primul președinte de stânga al Columbiei, strategie care pune accentul pe dialog și negocieri cu grupările armate în timpul armistițiilor, în locul intervenției militare.

În timpul președinției lui Petro, producția de cocaină a atins un nivel-record, numărul membrilor grupărilor armate a crescut, iar violențele de la frontieră au ajuns la cel mai grav nivel din ultimii ani, strămutând zeci de mii de oameni. Acest lucru i-a determinat pe criticii săi și pe mulți analiști de securitate să denunțe „pacea totală” drept o strategie eșuată, deși Petro a susținut că guvernul său a confiscat cea mai mare cantitate de droguri din istorie.

Economia a crescut, iar Petro a majorat semnificativ salariul minim, deși aproximativ unul din trei columbieni trăiește în continuare în sărăcie.

Cepeda a promis reforme economice dacă va fi ales, inclusiv extinderea beneficiilor sociale și acordarea de terenuri victimelor conflictului intern.

De La Espriella este avocat și om de afaceri și își spune „El Tigre”, tigrul. El a criticat dur negocierile lui Petro cu grupările armate și a pledat pentru o represiune militară dură împotriva infractorilor, inclusiv o cooperare mai strânsă cu Statele Unite, bombardarea cartelurilor cu sprijin american, mai multe puteri pentru armată și posibile procese în masă.

El a promis să construiască zece mega-închisori în junglă, în stilul președintelui de dreapta extremă al El Salvadorului, Nayib Bukele, după care, după cum au observat mulți comentatori, De La Espriella și-a modelat atât barba, cât și unele dintre politici. El a mai spus că ar reduce drastic statul.

De La Espriella a atras controverse din cauza unora dintre foștii săi clienți: a fost avocatul lui Alex Saab, un apropiat al liderului venezuelean Nicolas Maduro, înlăturat de SUA, care a fost recent acuzat de spălare de bani. El l-a apărat și pe escrocul columbian David Murcia Guzman, care a condus o schemă piramidală de mai multe miliarde de dolari. De La Espriella a susținut că acest lucru face pur și simplu parte din munca sa de avocat al apărării, în timp ce criticii l-au acuzat că s-a îmbogățit apărând infractori puternici.

Relațiile Columbiei cu SUA și cu vecinii latino-americani

Turul al doilea, din 21 iunie, va avea implicații pentru relația Columbiei cu SUA și cu unii dintre vecinii săi.

Trump a adoptat o abordare fermă de politică externă față de America Latină: capturarea fostului lider venezuelean, Nicolas Maduro, într-un raid militar, lovituri asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe și în estul Pacificului, impunerea unei blocade petroliere asupra Cubei și crearea, la începutul acestui an, a unei alianțe de securitate numite „Scutul Americilor”, împreună cu lideri de dreapta din regiune, pentru combaterea cartelurilor.

Multe țări din regiune s-au orientat spre dreapta politică în alegeri recente, inclusiv Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Honduras și El Salvador.

Petro și Trump s-au confruntat și s-au insultat frecvent în public pe teme precum traficul de droguri și intervenția SUA în regiune, deși relațiile s-au îmbunătățit după o întâlnire la Casa Albă, în februarie. Cu toate acestea, cooperarea antidrog a continuat în mare parte și în aceste perioade.

Cepeda, la fel ca Petro, a insistat că Columbia nu ar trebui să fie un „stat vasal” al SUA, în timp ce De La Espriella și-a exprimat dorința de a consolida alianța de securitate cu SUA și se poziționează ideologic mai aproape de Trump.

Trump nu a susținut public niciun candidat în aceste alegeri, spre deosebire de alte scrutinuri din regiune.

Turul al doilea ar putea afecta și relațiile cu Ecuadorul, vecinul Columbiei. Columbia este cel mai mare producător de cocaină din lume, dar cea mai mare parte a cocainei la nivel mondial tranzitează acum Ecuadorul, ceea ce a dus, în ultimii ani, și acolo la o creștere puternică a violenței.

Președintele conservator al Ecuadorului, Daniel Noboa, impusese tarife vamale Columbiei, acuzând guvernul că nu face suficient pentru securizarea frontierei comune. Ecuadorul a desfășurat operațiuni militare comune cu SUA împotriva cartelurilor.

Noboa a spus că a ajuns la un acord cu De La Espriella, în cadrul unei întâlniri, pentru ridicarea tarifelor pe 1 iunie, după ce cei doi au convenit asupra „predării infractorilor ecuadorieni aflați pe teritoriul columbian” și asupra unei „lupte comune împotriva narcoterorismului”.

Ministerul columbian de externe l-a acuzat, în replică, de „ingerință deliberată” în alegerile din țară. Cancelaria lui Noboa nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.