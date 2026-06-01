Hagi a anunţat lotul definitiv pentru amicalul cu Georgia, primul al său de la revenirea la naţională. Nouă jucători rămân la Mogoşoaia

FRF a transmis că selecţionerul Gheorghe Hagi a definitivat lista jucătorilor care vor face deplasarea în Georgia pentru partida de la Tbilisi, de marţi, 2 iunie. Din cauza programului atipic al acestei acțiuni, o parte din lot va rămâne în țară pentru a continua pregătirea.

Având în vedere ritmul diferit de pregătire și sosirea tardivă a unor jucători, selecționerul Gheorghe Hagi a decis ca nu toți fotbaliștii convocați pentru cele două meciuri din iunie să facă deplasarea la meciul de la Tbilisi. Această măsură a fost luată pentru a-i proteja pe tricolori și pentru a le asigura un proces optim de pregătire.

Nouă tricolori vor rămâne la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia, unde își vor continua antrenamentele după un program bine stabilit, fiind asistați de 3 membri ai staff-ului tehnic și medical al echipei naționale. Aceştia sunt: Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir, Nicolae Stanciu și Denis Drăguș, a mai transmis sursa amintită.

Lotul pentru amicalul cu Goergia

PORTARI

Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);

FUNDAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI

Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2).