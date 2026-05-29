Antrenorul Jose Mourinho a semnat un contact pe 3 ani cu Real Madrid. O condiție specifică l-ar putea anula

Jose Mourinho a semnat un contract pe trei ani pentru a deveni noul antrenor principal al celor de la Real Madrid. El nu va fi prezentat oficial decât după alegerile prezidențiale ale clubului, care urmează să aibă loc pe 7 iunie. Totuși, contractul antrenorului în vârstă de 63 de ani va fi valabil doar dacă actualul președinte al clubului, Florentino Perez, își menține funcția, scrie BBC News.
Perez a anunțat alegerile în cadrul unei conferințe de presă extraordinare de la începutul acestei luni, în care a criticat jurnaliștii și La Liga și a vorbit despre o „campanie organizată” împotriva sa.
Bărbatul în vârstă de 79 de ani este în funcție din 2009 și a fost anterior președinte între 2000 și 2006, dar a trecut prin două sezoane consecutive fără trofeu.
Magnatul energiei regenerabile Enrique Riquelme candidează împotriva lui Perez în primele alegeri prezidențiale din ultimii 20 de ani, deși se așteaptă tot ca Perez să câștige.
Mourinho își părăsește rolul de antrenor de la Benfica, pe care a preluat-o în septembrie și a condus-o pe locul trei în Primeira Liga în acest sezon.
În perioada anterioară în care a condus Real, între 2010 și 2013, portughezul a câștigat La Liga, Copa del Rey și Supercupa Spaniei.
Mourinho îl va înlocui pe Alvaro Arbeloa, care a preluat conducerea abia în ianuarie, după plecarea lui Xabi Alonso.
Real Madrid și-a încheiat sezonul 2025-26 fără trofee, rivala Barcelona câștigând titlul în La Liga cu o victorie de 2-0 în El Clasico.
Seria echipei Los Blancos în Liga Campionilor s-a încheiat, de asemenea, cu o înfrângere generală de 6-4 în fața campioanei Germaniei, Bayern München, în sferturile de finală.
După ce a părăsit Real în 2013, Mourinho s-a întors în Anglia pentru o a doua încercare cu Chelsea, câștigând al treilea titlu din Premier League, plus Cupa EFL, în sezonul 2014-2015.
După plecarea sa prin acord reciproc în 2015, Mourinho s-a alăturat echipei Manchester United cu un contract pe trei ani în 2016. A câștigat Europa League, Cupa EFL și Community Shield în primul său sezon pe Old Trafford, dar a fost demis în decembrie 2018, după o serie de rezultate slabe.
Mourinho a mai antrenat la Tottenham, la Roma, echipa din Serie A, unde a câștigat Europa Conference League în 2022, și la clubul turc Fenerbahce, înainte de a prelua conducerea echipei Benfica.