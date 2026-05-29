Antrenorul Jose Mourinho a semnat un contact pe 3 ani cu Real Madrid. O condiție specifică l-ar putea anula

Jose Mourinho a semnat un contract pe trei ani pentru a deveni noul antrenor principal al celor de la Real Madrid. El nu va fi prezentat oficial decât după alegerile prezidențiale ale clubului, care urmează să aibă loc pe 7 iunie. Totuși, contractul antrenorului în vârstă de 63 de ani va fi valabil doar dacă actualul președinte al clubului, Florentino Perez, își menține funcția, scrie BBC News.

Perez a anunțat alegerile în cadrul unei conferințe de presă extraordinare de la începutul acestei luni, în care a criticat jurnaliștii și La Liga și a vorbit despre o „campanie organizată” împotriva sa.

Bărbatul în vârstă de 79 de ani este în funcție din 2009 și a fost anterior președinte între 2000 și 2006, dar a trecut prin două sezoane consecutive fără trofeu.

Magnatul energiei regenerabile Enrique Riquelme candidează împotriva lui Perez în primele alegeri prezidențiale din ultimii 20 de ani, deși se așteaptă tot ca Perez să câștige.

Mourinho își părăsește rolul de antrenor de la Benfica, pe care a preluat-o în septembrie și a condus-o pe locul trei în Primeira Liga în acest sezon.

În perioada anterioară în care a condus Real, între 2010 și 2013, portughezul a câștigat La Liga, Copa del Rey și Supercupa Spaniei.

Mourinho îl va înlocui pe Alvaro Arbeloa, care a preluat conducerea abia în ianuarie, după plecarea lui Xabi Alonso.