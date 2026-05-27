„Am pregătit ceva special pentru Paris”. Naomi Osaka face senzație la Roland Garros cu ținutele ei

2 minute de citit Publicat la 15:23 27 Mai 2026 Modificat la 15:26 27 Mai 2026

Încă de la conferinţa de presă, jucătoarea de tenis Naomi Osaka promisese o apariţie surprinzătoare la Roland Garros. Sursa colaj: Hepta

Tenismena japoneză Naomi Osaka a surprins spectatorii aflaţi în tribune la Roland Garros când şi-a făcut apariţia pe terenul de tenis cu o ţinută inedită, lungă, all black, înfruntând temperaturile extreme de până la 32 de grade Celsius. Apoi a renunţat la hainele lungi negre şi a rămas cu o rochie aurie cu paiete.

Încă de la conferinţa de presă, jucătoarea de tenis promisese o apariţie surprinzătoare: „Da, am pregătit ceva special pentru Paris.” Astfel toţi ochii au fost aţintiţi asupra tenismenei japoneze la intrarea ei pe terenul de zgură.

Jucătoarea japoneză de tenis a intrat pe teren de mână cu o tânără jucătoare de baseball, purtând un corset negru somptuos și structurat, asortat cu o fustă maiestuoasă, lungă până la pământ, din tul plisat semitransparent. Corsajul, cu finisaje sculpturale și o siluetă care amintește de arhitectura geometrică a Turnului Eiffel, era acoperit cu broderii complicate din mărgele strălucitoare și franjuri negre cu paiete care captau lumina, relatează Vogue Italia.

Înainte de încălzire, tenismena şi-a desfăcut corsetul şi s-a dezbrăcat de ţinuta neagră şi a rămas într-o rochie mini asimetrică de culoare bronz auriu, în întregime împodobită cu linii verticale de paiete reflectorizante. Rochia personalizată Nike avea un design cu guler înalt și emblematica siglă pe piept, echilibrată de o fustă ușoară, plisată, concepută să se legene la fiecare serviciu și lovitură forehand. Ca să completeze ținuta, jucătoarea de tenis a etalat o coafură cu împletituri geometrice strânse, prinse într-un coc moale și creț.

Pentru această ocazie, Naomi Osaka a colaborat cu designerul elvețian și vedeta modei pariziene, Kevin Germanier, cunoscut pentru abordarea sa radicală și maximalistă a reciclării creative. Împreună cu Nike, acesta a creat o ţinută în două părți, numită „Court-Couture”. O ţinută care se transformă, concepută nu doar pentru a susține performanța atletică, ci și pentru a surprinde spectatorii aflaţi în tribunele turneului.

Sosirea lui Naomi Osaka la Roland Garros 2026 a oferit un impact vizual aproape teatral. Creatorul Germanier a dezvăluit pentru Vogue.com că a deconstruit și remodelat vechi ținute de competiție Nike care aparținuseră jucătoarei în sezoanele anterioare. „Am vrut ca ținuta să transmită o putere romantică, reflectând energia lui Naomi și fiorul de a juca pe un teren atât de emblematic.”

Rezultatul a fost o operă de artă sustenabilă, în care cârligele metalice de pe spate combină tehnicitatea sportului cu exagerarea structurală a prezentărilor pariziene.

Cu umorul ei ager, Osaka a comentat după meci efectul magnetic al rochiei sub soarele parizian: „Este cu siguranță foarte haute couture. Vă amintiți de Turnul Eiffel noaptea, când începe să strălucească? Ei bine, mie mi s-a părut că ținuta mea amintește exact de acel moment.”