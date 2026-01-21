Pe arena de la Australian Open, Naomi Osaka și-a făcut o intrare cum nu s-a mai văzut până acum. Ținuta ei are o semnificație specială

Naomi Osaka a atras toate privirile la Australian Open 2026 cu o apariție dramatică FOTO: Hepta

Naomi Osaka a atras toate privirile la Australian Open 2026 cu o apariție dramatică și plină de încredere, pășind pe teren cu o pălărie cu boruri largi, un voal și o umbrelă albă - o declarație de stil pe una dintre cele mai mari scene ale tenisului mondial.

Conștientă că o astfel de intrare ar fi putut deveni riscantă în cazul unei eliminări, Osaka și-a susținut apariția cu o victorie solidă în primul tur. Marți, ea a încheiat Ziua 3 de la Rod Laver Arena cu un succes în trei seturi, 6-3, 3-6, 6-4, în fața Antoniei Ruzic.

Accesoriile purtate - pălăria și umbrela decorate cu fluturi - au avut o semnificație simbolică, trimițând la unul dintre momentele memorabile ale parcursului său victorios de la Melbourne Park din 2021, și nu la emoțiile obișnuite ale debutului într-un turneu de Mare Șlem, potrivit CNN.

„Mi-am spus: ține-ți direcția. Dacă te bate, asta e. Dar măcar ești în trend”, a glumit Osaka, referindu-se la reacțiile de pe rețelele sociale.

Fosta lideră mondială are în palmares patru titluri de Mare Șlem la simplu - două la U.S. Open și două la Australian Open, cucerite în 2019 și 2021.

În turul următor, Osaka o va întâlni pe Sorana Cîrstea, care a trecut de Eva Lys cu 3-6, 6-4, 6-3. După atingerea semifinalelor la U.S. Open anul trecut, cel mai bun rezultat al său într-un turneu major din ultimii patru ani, jucătoarea nipono-americană se află într-o creștere vizibilă de formă și încredere.

Născută în Japonia și crescută în Statele Unite, Osaka spune că a fost inspirată de Venus și Serena Williams, precum și de Maria Sharapova, pe care le consideră „G.O.A.T.-urile stilului” în tenis.

Rochia purtată în meciul de debut, în nuanțe de albastru și verde, a fost un omagiu adus fiicei sale, Shai, și pasiunii acesteia pentru meduze. Fluturii au completat conceptul vizual, făcând legătura cu celebrul moment din 2021, când un fluture a aterizat pe Osaka în timpul unui meci de la Melbourne.

„Le-am spus celor de la Nike: «Lăsați-mă să-l creez eu»”, a dezvăluit Osaka, explicând că designul a necesitat luni de planificare.

Întregul concept a fost pus în valoare și de tunelul recent renovat al jucătorilor de la Rod Laver Arena, decorat cu teme australiene inspirate de plaje și ocean.

„Totul s-a legat natural. Oriunde priveam, tema era apa - valuri, oceane. A fost o coincidență extraordinar de frumoasă”, a concluzionat Osaka.