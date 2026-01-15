Începe Australian Open 2026. Cele trei românce de pe tabloul principal și-au aflat adversarele

1 minut de citit Publicat la 12:15 15 Ian 2026 Modificat la 12:18 15 Ian 2026

Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse și-au aflat adversarele din primul tur la Australian Open 2026 FOTO: Getty Images

Jucătoarele din România aflate pe tabloul principal al turneului de tenis Australian Open 2026, primul de Mare Şlem al anului, Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse, vor avea adversare dificile în runda inaugurală, potrivit tragerii la sorţi efectuate joi, la Melbourne.

Cu cine joacă româncele în primul tur

Jaqueline Cristian (27 ani, 37 WTA) o va înfrunta pe jucătoarea cehă Karolina Muchova (29 ani, 19 WTA), cap de serie numărul 19, în faţa căreia a pierdut toate cele trei meciuri. Muchova s-a impus prima oară în 2018, în primul tur la Versmold, cu 6-4, 6-1, iar apoi de două ori în China, în 2024, cu 6-1, 6-3, în turul al treilea la Beijing, şi cu 6-2, 6-1 în optimi la Ningbo.

Sorana Cîrstea (35 ani, 41 WTA) va primi replica jucătoarei germane Eva Lys (24 ani, 39 WTA), care a învins-o cu 6-3, 6-3 la singura lor confruntare, în 2023 în primul tur la Transylvania Open.

Gabriela Ruse (28 ani, 79 WTA) o va întâlni pe ucraineanca Daiana Iastremska (25 ani, 27 WTA), cap de serie numărul 26. Românca are 3-0 în meciurile directe, după ce a câştigat în 2017, la Santa Margherita, în primul tur, cu 6-7 (6/8), 6-3, 7-5, în 2021 în semifinale la Hamburg, cu 2-6, 6-1, 6-4, şi în 2023, în ultimul tur al calificărilor la US Open, cu 7-6 (7/5), 6-3.

Cele mai bune jucătoare care participă la primul grand șlem al anului

Americanca Madison Keys, campioana en titre, va începe cursa de apărare a titlului contra ucrainencei Oleksandra Olinikova, în timp ce liderul mondial, belarusa Arina Sabalenka, o va întâlni pe franţuzoaica Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, beneficiara unui ''wild card''.

Sabalenka şi Coco Gauff, numărul trei mondial, s-ar putea înfrunta în semifinale, conform tabloului, americanca urmând să debuteze contra uzbecei Kamila Rahimova.

Poloneza Iga Swiatek, care a câştigat celelalte trei turnee de Mare Şlem, va încerca din nou să depăşească cel mai bun rezultat al său la Melbourne, semifinalele.

Legendara Venus Williams, care a primit un wild card la 45 de ani va fi cea mai vârstnică jucătoare care dispută acest turneu, iar în primul tur o va avea ca adversară pe sârboaica Olga Danilovic.

Jucătoarea britanică de origine română Emma Răducanu va avea o adversară accesibilă în primul tur, thailandeza Mananchaya Sawangkaew.