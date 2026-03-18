Matematica absurdă a votului pentru amendamentul PSD: „cu 23 sub 26”, a trecut sau n-a trecut? „Lăsați-mă să mă clarific. 5 minute”

Scene haotice s-au desfășurat în comisiile reunite de buget-finanțe în urma votului pentru amendamentul propus de PSD privind suplimentarea cu 1,1 miliarde de lei pentru pachetul social. După ce s-a desfășurat votul, parlamentarii nu au știut cum să interpreteze rezultatul. Prin urmare, președintele de ședință, Bogdan Huțucă a cerut o pauză pentru a consulta regulamentul.

Deși s-au înregistrat 23 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă și o abținere, Bogdan Huțucă a interpretat că de fapt amendamentul nu a trecut, fapt ce a declanșat un schimb de replici dure între parlamentarii PNL și cei ai PSD.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a susținut că amendamentul a trecut pentru că potrivit regulamentului Senatului, se ia în considerare majoritatea din numărul voturilor exprimate. Bogdan Huțucă l-a contrazis însă și a spus că trebuie luat în calcul numărul parlamentarilor prezenți.

Daniel Zamfir: În calitatea mea vremelnică de lider de grup la Senat, vă pot confirma lucrul ăsta. Discutăm doar de voturile exprimate. Se face majoritatea din voturile exprimate. S-au exprimat colegii, rezultatul este cel care este. Îl luăm ca atare. A trecut!

Bogdan Huțucă: Aveți dreptate! Așa e la Senat, așa e și la Cameră! Suntem într-o activitate comună. Avem un regulament al activităților comune? Cum la Senat, după regulamentul Senatului, este cum spuneți dumneavoastră, cum la Cameră după regulamentul Camerei este identic, trebuie să ne uităm în regulamentul activităților comune.

Daniel Zamfir: Vă rog eu, spuneți-mi care este diferența! Care e problema? Dacă Senatul ia act de voturile exprimate, care e problema? Nu încercați să forțați procedura! Amendamentul a trecut!

Bogdan Huțucă: Problema e una extrem de simplă. Avem un grup de parlamentari prezenți în această sală care afirmă că numărul de voturi se ia dintre cei prezenți și avem un număr de parlamentari care afirmă că numărul de voturi se ia numai dintre cei care au votat. În clipa în care se contestă rezultatul votului care nu a fost anunțat, admis - respins... Eu v-am spus 23, 19, 1, 8.

Daniel Zamfir: Secretarul a spus că amendamentul a trecut!

Bogdan Huțucă: Ascultați-mă! Trebuie să ne uităm exact cum e în regulament!

Daniel Zamfir: Care regulament? Baza regulamentară nu există! Eu înțeleg și văd cu câtă acerbicie unii doresc ca acest amendament să nu treacă. De ce negăm niște evidențe!? Colegii au votat și rezultatul votului este clar! 23 de colegi vor să treacă amendamentul, 19 nu vor să treacă. Ce discutăm? Dacă niște colegi nu au participat la vot, ce luăm noi în calcul? Ei nu au participat.

Bogdan Huțucă: Trebuie să citim regulamentul activităților comune pentru că suntem o ședință comună. Facem așa! Suspendăm ședința 5 minute. Ne adunăm, ne uităm pe regulament și venim cu o soluție comună! Lăsați-mă să mă clarific! 5 minute, da?

În scandal a intervenit și ministrul Muncii, Florin Manole care a spus: În regulament e trecut numărul de voturi, nu numărul de membri!

La rândul său, fostul ministru al Finanțelor Adrian Câciu a spus că amendamentul a trecut la vot: Stimați colegi, de peste o jumătate de oră după ce s-a încheiat votul discutăm de semantică și introducem în regulament chestiuni care nu sunt în regulament, respectiv această opțiune prezent nu votez. Lumea se uită la noi, o țară întreagă, vede cum partide din aceeași coaliție care și-au propus să salveze țara se ceartă ca la ușa cortului pe chestiuni de semantică și limba română. E elocvent că 23 din 43 au votat pentru acest amendament se încearcă să nu mai fie valabil invocându-se lucruri care nu sunt în regulament!

În discuție a intervenit și parlamentarul USR Adrian Echert: Interpretarea la ședința comună este mult mai clară. Mergem cu amendamentele acolo, cum au ieșit de aici că nu au întrunit majoritatea voturilor celor prezenți, pentru că așa scrie. Asta va fi scris în raport, veți avea opțiunea să reintrăm la vot în ședința camerelor comune și acolo probabil veți avea altă majoritate, acolo este mult mai clar ce înseamnă prezent nu votez.

Ședința s-a reluat dar tot cu scandal. Bogdan Huțucă a declarat că amendamentul PSD nu a trecut și a întrebat retoric: „Ce să fac dacă nu a trecut?”

Huțucă a subliniat că numărul voturilor pentru este insuficient: 23 de voturi pentru sunt sub 26, cât înseamnă majoritatea în comisia reunită de Buget-Finanțe.

Senatoarea PNL Gabriela Horga, a continuat, citând din regulament: Hotărârile se adoptă cu jumătate plus unu din numărul celor prezenți, adică trebuia să aibă votul a jumătate plus unu, ceea ce însemna 26 de voturi din numărul celor prezenți.

Într-un final, Daniel Zamfir a anunțat că nu mai participă la dezbateri până nu se clarifică votul. Parlamentarii PSD au ieșit din ședință.

Ședința comisiilor reunite de buget continuă fără parlamentarii PSD. Cvorumul ședinței e asigurat de parlamentarii tuturor celorlalte partide parlamentare.