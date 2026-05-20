De ce crede Tudorel Toader că CCR va respinge sesizarea lui Grindeanu privind OUG pentru programul SAFE: „Nu este un conflict”

3 minute de citit Publicat la 16:03 20 Mai 2026 Modificat la 16:04 20 Mai 2026

Judecătorii CCR sunt chemați să constate un conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament.Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul președinte al Curții Constituționale, Tudorel Toader, a declarat la Antena 3 CNN că, în opinia sa, sesizarea depusă la CCR de Sorin Grindeanu nu va fi admisă, întrucât nu există un conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament.

Totuși, sesizarea Avocatului Poporului ar putea fi acceptată de CCR, deoarece Executivul „categoric n-avea dreptul să dea ordonanța”, după ce a fost demis de Parlament. Dacă judecătorii constituționali vor admite această sesizare, efectele ordonanței referitoare la investițiile din apărare, în contextul programului SAFE, vor fi anulate, a mai spus Tudorel Toader.

Sorin Grindeanu a sesizat Curtea Constituțională a României (CCR) cu privire la existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern. Liderul PSD susține că Executivul a adoptat ordonanța de urgență nr. 38 privind industria de apărare după ce a fost demis prin moțiune de cenzură, încălcând astfel Constituția și substituindu-se Parlamentului.

În opinia fostului judecător la CCR acest conflict denunțat de președintele Camerei Deputaților nu există.

„Conflictele juridice de natură constituțională au fost conscrate în Constituție la revizuirea din 2003. Ele sunt de două feluri: negative și pozitive.

Negative, atunci când două puteri se derobă de competențe. Pozitive - când fiecare ia din puterea celuilalt. Deci conflicte achizitive.

Eu cred că nu este un conflict. De ce? Pentru că ar fi un conflict pozitiv, că Guvernul a intrat în competența legiuitorului. Dar legiuitorul poate să legifereze. Vine ordonanța și o pică mâine”, a explicat Tudorel Toader la Antena 3 CNN.

Fostul ministru al Justiției a explicat că la momentul la care Guvernul a adoptat această OUG, deși în opinia sa „categoric” nu avea acest drept, nu exista un proiect de lege similar în Parlament.

„Plus de asta mai e ceva esențial. Când Curtea soluționează conflicte, spune dacă există sau nu și ce faptă l-a generat. După aceea, ce-i de făcut pentru ca să se iasă din conflict. Trei? Ce trebuie făcut să nu se mai blocheze autoritățile.

Păi e limpede că Guvernul categoric n-avea dreptul să dea ordonanța, că era interimar, dar n-a știrbit, n-a lezat prerogativele Parlamentlui.

E o decizie acolo, dacă vă aduceți aminte cu legea educației, care era la vot decisiv la Senat și Guvernul a adoptat o ordonanță, Curtea a zis că e neconstituțională, dar era altceva. Era la vot decisiv, era procedură parlamentară. Dar aici, Parlamentul nici n-a început”, a spus fostul judecător.

Întrebat dacă programul SAFE este pus în pericol de faptul că această ordonanță a fost reclamată la CCR, Tudorel Toader a răspuns: „De dragul banilor, nu putem adopta ordonanțe neconstituționale. De dragul banilor, Guvernul interimar nu poate să adopte ordonanțe.”

Totuși, fostul ministru este de părere că CCR va accepta sesizarea Avocatului Poporului, care este una pe fond.

„Da. Guvernul n-avea capacitate juridică deplină, printre altele, capacitatea de a adopta ordonanței de urgență”, a spus fostul ministru.

Iar dacă CCR admite sesizarea de neconstituționalitate, judecătorii constituționali pot decide și anularea efectelor ordonanței, care în acest moment este în vigoare. Ea a fost publicată în Monitorul Oficial la data de 8 mai.

„Când Curtea o declară neconstituțională spune ce se întâmplă cu efectele juridice pe care le-a produs și poate să le anuleze. Adică efectele ordonanței să pice și ele.

Eu vorbesc despre lege și despre constituționalitatea legii și nu despre bani. De aia avem Guvern care are grijă de bani și de viața românilor.

Parlamentul poate în trei sau patru zile să adopte legea. Să pice ordonanța, să adopte alta, să rezolve banii și SAFE-ul, nu-i problemă. Dacă vrea cu adevărat să rezolve problemele românilor sunt instrumente constituționale”, a spus Tudorel Toader.

Contractele din programul SAFE trebuie semnate până la data de 31 mai. Curtea Constituțională a României nu a anunțat deocamdată nici termenul pentru sesizarea Avocatului Poporului, care a fost depusă săptămâna trecută.