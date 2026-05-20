Ce a răspuns Mark Rutte când a fost întrebat de ce NATO nu a doborât nicio dronă în România, dar un român a putut doborî una în Estonia

2 minute de citit Publicat la 16:49 20 Mai 2026 Modificat la 16:52 20 Mai 2026

Mark Rutte a spus că "românii pot fi mândri", după ce un F-16 al României a doborât o dronă ucraineană în Estonia. FOTO: Getty Images

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a fost întrebat, miercuri, înaintea întâlnirii din Suedia a miniștrilor de Externe ai NATO, de ce un avion F-16 pilotat de un militar român a reușit să doboare o dronă deasupra Estoniei, în timp ce în România poliția aeriană a NATO nu au reușit să facă același lucru în ultimii ani.

"Nu vă pot spune. Este confidențial", a replicat el.

El a lăudat, apoi, într-un comentariu amplu, acțiunea pilotului român.

Mark Rutte: "Puteți fi mândri. Este genul de situație pentru care ne-am pregătit"

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a vorbit despre incidentul în urma căruia un F-16 al României, participant la misiunea de poliție aeriană a Alianței, a doborât, marți, o dronă ucraineană în Estonia, după ce aparatul fără pilot deviat, aparent, de la curs ca urmare a bruiajului rus.

"Ieri (marți, n.r.), în cadrul misiunii de poliție aeriană a NATO în țările baltice, un avion F-16 al României a doborât o dronă deasupra Estoniei. Era o dronă ucraineană, dar nu s-ar fi aflat acolo, dacă nu exista agresiunea Rusiei în Ucraina.

Aspectul esențial este că apărarea aeriană a NATO s-a dovedit eficientă și, din nou, vom continua să ne îmbunătățim capacitatea de a contracara orice amenințare la adresa teritoriilor și popoarelor noastre (...) A fost o situație pentru care ne-am pregătit. Românii pot fi mândri.

Romania is delivering security pic.twitter.com/4ugS0bEe2X — Romania at NATO (@RomaniaNATO) May 20, 2026

Am vizitat Bucureștiul săptămâna trecută și m-am întâlnit cu președinții României și Poloniei, iar a doua zi a fost summit-ul B9 și al statelor nordice. Evident, subiectul a fost pe agendă - cum să devenim mai buni în contracararea dronelor, iar acesta este unul dintre motivele pentru care avem programul Santinela Estică. Acesta se întinde din Nordul îndepărtat până la Marea Neagră și acoperă tot Flancul Estic. Învățăm din experiența Ucrainei în ceea ce privește tehnologia dronelor", a spus Rutte.

El a menționat că, la București, pe aeroport, a văzut "imensele avioane cisternă" americane, și a adăugat că situația este "similară, peste tot în Europa", la nivelul țărilor mari, dar și al țărilor mici.

El a menționat România, Bulgaria, Croația, Macedonia de Nord între statele care "își îndeplinesc angajamentele" asumate în cadrul alianței militare.

Localnic: Drona a căzut la 30 de metri de un imobil rezidențial

Un localnic martor la incidentul de marți a declarat pentru postul public de radio estonian ERR că a văzut două avioane de vânătoare din poliția aeriană NATO zburând în zonă, înainte a auzi o bubuitură puternică.

Lovitura care a doborât drona a făcut ca aparatul să cadă la aproximativ 30 de metri de o clădire rezidențială.

"După ce i-am analizat traiectoria, am decis că trebuie să o doborâm", a declarat ministrul Apărării din Estonia, Hanno Pevkur.

"Ne cerem scuze Estoniei și tuturor prietenilor noștri baltici pentru astfel de incidente neintenționate. Am fost și rămânem în strânsă cooperare la nivelul instituțiilor noastre specializate (...) pentru a căuta modalități de a le preveni", a spus, la rândul său, Gheorghii Tîhî, purtătorul de cuvânt al ministerului de Externe al Ucrainei.

Oficialul ucrainean a dat vina pe Moscova pentru incident, spunând că Ucraina a vizat ținte legitime din Rusia și că nu a încercat niciodată să folosească spațiul aerian baltic pentru dronele sale.