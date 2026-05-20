Facturi de infarct la întreținere pe luna aprilie. "N-am mai văzut așa ceva". Cât se plătește pentru un apartament cu patru camere

1 minut de citit Publicat la 17:59 20 Mai 2026 Modificat la 18:01 20 Mai 2026

Facturile la întreținere vor rămâne ridicate și în luna mai, avertizează administratorii.

Românii care stau la bloc au primit facturi la întreținere cu sume uriașe. Mulți dintre ei spun că nu sunt siguri că le pot plăti.

Între cauze, se numără temperaturile neobișnuit de scăzute pentru primăvară, ceea ce a dus la livrea prelungită a serviciilor de termoficare.

S-a ajuns astfel ca, la avizierele cu întreținerea, să se afișeze sume de nivelul a 1.500 de lei pentru un apartament cu patru camere, în luna aprilie.

Costurile mari se păstrează, proporțional, și la locuințele mai mici.

Locatari din București: Niciodată nu am avut de plată atât de mult

"La un apartament cu două camere, 950 de lei pe luna aprilie, care e lună de primăvară - vară. Am plătit foarte mult față de luna decembrie", mărturisește locatara unui bloc din București.

Scadența plății este în iunie, dar asta nu schimbă cu mult lucrurile, pentru că banii trebuie, oricum, achitați.

"Se plătește foarte mult și nu mi se pare corect. Nu țin minte să mai fi avut vreodată de plată peste 1.300 de lei. Scadența văd că e în iunie. O să purtăm pantaloni scurți și mânecă scurtă și o să plătim facturi de iarnă", își varsă năduful un alt locatar.

"Niciodată nu am plătit așa de mult. Nu știu cum s-a majorat. Vă dați seama, la pensia pe care o am, de 1388 de lei?", se plânge, la rândul ei, o pensionară intervievată de Antena 3 CNN.

Administrator: Și facturile pe luna mai vor rămâne mari

Administratorii explică explozia sumelor din facturile la întreținere și prin faptul că s-au mărit cu 25% tarifele pentru apa caldă și încălzire.

"Apa caldă era, anul trecut, undeva la 35 de lei, iar acum avem 40 de lei pe metrul cub. Apa rece era undeva la 12 lei. Acum e 15 lei. Toate au fost mărite și e normal să crească și întreținerea", arată un administrator de bloc din Capitală.

El adaugă că, odată cu majorarea facturilor, crește și numărul restanțierilor, iar facturile pe luna mai, care vor fi afișate pe finalul primei luni de vară, vor rămâne "destul de consistente".