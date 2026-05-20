Blocaj la metrou: Un bărbat a căzut pe șine, în stația Păcii. Cine este și care este starea lui

<1 minut de citit Publicat la 17:07 20 Mai 2026 Modificat la 17:24 20 Mai 2026

Blocaj la metrou: Un bărbat a căzut pe șine, în stația Păcii FOTO: Antena 3 CNN

Circulația a fost afectată, miercuri după-amiază, la metrou, după ce un bărbat în vârstă de 45 de ani ar fi căzut pe șine. Incidentul s-a petrecut în stația Păcii.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, bărbatul este subofițer în cadrul ISU București-Ilfov. Acesta se afla în timpul liber când ar fi căzut pe garnitura de metrou, fiind extras de către salvatori.

Din păcate, starea lui este gravă, având o amputație de membru inferior.

A fost intubat și transportat la spital.

Se iau în calcul mai multe ipoteze de lucru, inclusiv ipoteza unei tentative de suicid, având în vedere contextul. Bărbatul era monitorizat cu brățară electronică pentru violență domestică, ceea ce înseamnă că acesta era cercetat pentru presupuse fapte de violențe împotriva partenerei sale de viață.

Persoanele care suferă de depresie și anxietate pot găsi sprijin în abordarea sănătății mintale și emoționale, la primul hub antidepresie din România, la TEL VERDE 0374.456.420, disponibil 24 de ore din 24. De asemenea, cei care prezintă impulsuri suicidale, sau familiile acestora, pot găsi asistență la Alianța Română de Prevenție a Suicidului, la telefon 0800 801 200, în zilele de Vineri, Sâmbătă și Duminică, sau, 24/7, prin email la [email protected]