Beijingul a interzis un cip Nvidia în plină vizită a lui Jensen Huang în China. Cum va fi afectată cea mai valoroasă companie din lume

2 minute de citit Publicat la 17:22 20 Mai 2026 Modificat la 17:22 20 Mai 2026

Huang de la Nvidia a declarat luni că el crede că piața chineză va deveni accesibilă furnizorilor de cipuri din SUA. FOTO: Profimedia Images

Beijinul a interzis un tip de cipuri Nvidia pentru jocuri video în timp ce directorul executiv al companiei, Jensen Huang, a vizitat China cu Donald Trump săptămâna trecută, cea mai recentă salvă în lupta superputerilor pentru dominarea inteligenței artificiale. Cipul a fost adăugat pe o listă de bunuri interzise la punctele de control vamale din China vinerea trecută, potrivit Financial Times.

Măsura ar putea afecta veniturile pentru producătorul de cipuri și cea mai valoroasă companie din lume, care urmează să își prezinte rezultatele financiare miercuri după-amiază, considerate un indicator al stării boom-ului infrastructurii de inteligență artificială.

Această mișcare evidențiază hotărârea Beijingului de a împiedica accesul cipurilor Nvidia, în special al versiunilor degradate, fabricate pentru a respecta controalele la export din SUA. Guvernul chinez dorește să sprijine producătorii autohtoni de cipuri, cum ar fi Huawei și Cambricon, în timp ce aceștia își recuperează decalajul față de rivalii americani.

Cipul Nvidia, cunoscut sub numele de RTX 5090D V2, a fost introdus în august anul trecut pentru a respecta controalele la export din SUA. Acesta era destinat jucătorilor chinezi și animatorilor 3D, dar a fost cumpărat și de dezvoltatori de inteligență artificială, izolați de cele mai sofisticate produse Nvidia.

Huang de la Nvidia a declarat luni că el crede că piața chineză va deveni accesibilă furnizorilor de cipuri din SUA. „Prezența mea este că, în timp, piața se va deschide”, a declarat el pentru Bloomberg TV.

Vânzările altor cipuri Nvidia, inclusiv H200 și H20, un alt produs specific Chinei pe care Nvidia l-a vândut anterior pe piață, au fost blocate de Beijing, chiar dacă administrația Trump a aprobat vânzările către grupuri tehnologice chineze precum Alibaba și Tencent.

Huang i s-a alăturat lui Trump în ultimul moment pentru a face parte dintr-o delegație americană la Beijing, unde a fost văzut mâncând delicatese locale și vizitând capitala chineză în afara summitului oficial.

Trump a declarat în Air Force One, după ce a vizitat Beijingul, că China „a ales să nu” aprobe achizițiile de cipuri H200 de la Nvidia, deoarece „vor să-și dezvolte propriile cipuri”.

Huawei este pregătită să capteze cea mai mare cotă din piața de cipuri AI din China în acest an, vânzările crescând cu cel puțin 60% pe fondul cererii puternice din partea companiilor chineze care caută alternative interne la Nvidia, a relatat FT la începutul acestei luni.

Morgan Stanley previzionează că piața de cipuri AI din China va ajunge la 67 de miliarde de dolari în 2030, 86% dintre acestea fiind așteptate să fie furnizate de grupuri chineze. Banca americană estimează că piața va valora aproximativ 21 de miliarde de dolari în acest an, provenind de la furnizorii interni.

Sectorul cipurilor de inteligență artificială din China a fost dominat anterior de Nvidia, care a vândut produse în valoare de puțin peste 17 miliarde de dolari - în mare parte cipuri H20 - pe piața chineză în anul financiar 2025.